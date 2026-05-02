De un ceas suprarealist „topit” a devenit un simbol cult printre vedete. Legenda din spatele saltului brusc de la 1.000 la 2 milioane $

4 minute de citit Publicat la 23:00 02 Mai 2026 Modificat la 23:00 02 Mai 2026

Cartier Crash se remarcă prin forma sa „topită” și a devenit, în ultimii ani, extrem de căutat atât de colecționari, cât și de vedete FOTO: Getty Images

Un ceas rar din aur galben a stabilit recent un nou record mondial, fiind vândut cu aproape 2 milioane de dolari la o licitație Sotheby’s din Hong Kong. Nu este vorba despre un clasic Cartier Tank și nici despre o piesă realizată la comandă, ci despre unul dintre cele mai neobișnuite modele din istoria orologeriei: Cartier Crash.

Inspirat de estetica anilor ’60, modelul Crash se remarcă prin forma sa „topită”, care amintește mai degrabă de ceasurile suprarealiste ale lui Salvador Dalí decât de un obiect de lux tradițional. În ciuda dimensiunilor reduse și a mecanismului simplu, ceasul a devenit, în ultimii ani, extrem de căutat atât de colecționari, cât și de vedete precum Timothée Chalamet sau Kim Kardashian, relatează CNN.

› Vezi galeria foto ‹

O parte din farmecul modelului ține și de povestea sa de origine, spectaculoasă, dar probabil inventată. Potrivit legendei, în 1967, un client ar fi adus la boutique-ul Cartier de pe New Bond Street din Londra un ceas avariat într-un accident de mașină. Căldura impactului ar fi deformat carcasa ovală, iar Jean-Jacques Cartier ar fi fost atât de fascinat de rezultat încât a decis să îl reproducă.

Această versiune este însă contestată, inclusiv de Francesca Cartier Brickell, nepoata lui Jean-Jacques. În cartea „The Cartiers” (2019), ea susține că modelul a fost, de fapt, rezultatul unei adaptări deliberate a designului Cartier Maxi Oval, realizată împreună cu designerul Rupert Emmerson pentru clienți care își doreau piese unice. Forma „accidentată” a fost obținută intenționat, prin modificarea carcasei metalice.

Indiferent de adevăr, mitul a contribuit semnificativ la aura modelului. „Povestea este atât de captivantă și neobișnuită, încât rămâne în minte”, spune Benjamin Clymer, fondatorul platformei Hodinkee.

Primele exemplare au fost produse în număr extrem de limitat, aproximativ 15. Designul neconvențional a pus însă probleme tehnice: forma neregulată făcea dificilă atât producția, cât și citirea orei, cifrele romane și limbile caracteristice Cartier fiind dificil de poziționat corect.

„E ușor să creezi un design atrăgător, dar ceasul trebuia să arate și ora”, își amintește Brickell, citându-l pe bunicul său.

Lansarea nu a fost un succes imediat. Actorul Stewart Granger, unul dintre primii cumpărători, a returnat ceasul după doar o săptămână, considerându-l „prea neobișnuit”. În epocă, designul era perceput ca fiind prea radical pentru publicul Cartier.

Cu toate acestea, modelul a avut un rol esențial în consolidarea identității filialei londoneze Cartier, care până atunci comercializa exclusiv produse din Franța și Elveția. Cartier Crash a marcat un moment de afirmare în design, fiind „complet diferit din punct de vedere geometric de tot ce exista pe piață”, potrivit lui Clymer.

De la câteva mii la milioane de dolari

Primul exemplar Crash ar fi fost vândut cu aproximativ 1.000 de dolari (echivalentul a circa 9.000 de dolari astăzi). În prezent, valoarea acestuia a crescut spectaculos.

În 2021, un model din 1970 a fost adjudecat la Geneva pentru peste 806.000 de franci elvețieni (1,02 milioane de dolari). La mai puțin de un an distanță, un exemplar original din 1967 a depășit acest record, fiind vândut cu peste 1,65 milioane de dolari pe platforma Loupe This.

Specialiștii atribuie aceste sume impresionante rarității modelului. Cartier nu a publicat niciodată numărul total de unități produse, însă estimările indică câteva sute de exemplare. „Există în cantități extrem de mici”, explică Tom Heap, expert Sotheby’s Londra.

După prima serie, producția a continuat sporadic, la comandă. Modelul vândut recent la Hong Kong ar fi unul dintre doar trei realizate în 1987. De-a lungul timpului, Cartier a lansat și versiuni în aur alb, aur roz și platină, inclusiv o ediție limitată în 1991, asociată Cartier Paris.

În 2018, casa de lux a reintrodus modelul în două ediții limitate, disponibile exclusiv în magazinul de pe New Bond Street: una din aur galben de 18 carate și alta din aur alb cu diamante. Prețurile - 27.000 și 65.000 de euro - erau relativ accesibile comparativ cu valorile actuale, însă piesele au fost rezervate clienților de elită.

Creșterea spectaculoasă a prețurilor nu poate fi explicată doar prin raritate. În urmă cu mai puțin de un deceniu, modele Crash se vindeau cu aproximativ 60.000 de lire sterline, oferte refuzate la vremea respectivă, dar care astăzi ar reprezenta chilipiruri.

Un moment decisiv a venit în 2018, când Kanye West a fost văzut purtând un Cartier Crash în cadrul unui show Netflix realizat de David Letterman. „A fost momentul care l-a readus în atenție”, afirmă Clymer.

De atunci, popularitatea modelului a crescut rapid, fiind adoptat de numeroase celebrități. Tyler, the Creator l-a purtat în videoclipul „Lumberjack”, iar Dan Levy l-a ales pentru apariția sa la Met Gala.

Un simbol al noilor tendințe estetice

Succesul modelului Crash reflectă și o tendință mai amplă: revenirea interesului pentru suprarealism. Expoziții recente dedicate acestui curent, organizate de instituții precum Metropolitan Museum of Art, Tate Modern sau Design Museum din Londra, au readus în prim-plan estetica „deformată” specifică epocii.

Influența directă a picturii „Persistența memoriei” (1931) a lui Dalí asupra designului Crash rămâne incertă. Totuși, legătura dintre ceas și cultura vizuală contemporană este evidentă.

„Atunci când există un context cultural favorabil, oamenii fac mai ușor conexiunea”, explică Clymer.

Pentru Tom Heap, farmecul modelului ține și de imperfecțiunea sa. Forma organică, imposibil de replicat în producția de masă, îi conferă un caracter unic.

„Pare aproape lichid. Ai impresia că se mișcă atunci când îl ții în mână”, spune acesta. „Într-o lume dominată de produse standardizate, Cartier Crash păstrează o dimensiune profund umană”.