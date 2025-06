Cele mai comentate ținute de la Premiile Tony 2025. Nicole Scherzinger a ajuns virală cu look-ul său și cu discursul de mulțumire

Cele mai comentate ținute ale celebrităților de pe covorul roșu, la Premiile Tony 2025. Sursa foto: Getty Images

Nicole Scherzinger, în vârstă de 46 de ani, a participat la Premiile Tony 2025 (n.r. Tony Awards), unde a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare a unei actrițe principale într-un musical, pentru debutul său pe Broadway în rolul Norma Desmond din Sunset Blvd. Actrița a câștigat, de asemenea, noaptea trecută, cu combinația ei de buze roșii senzuale creată de celebrul make-up artist Rokael Lizama, potrivit revistei People.

Lizama a folosit toate produsele Revlon pentru look-ul premiat al lui Scherzinger. Combinația ei de buze roșii a inclus Revlon ColorStay Limitless Matte în culoarea Top Talent (010) cu Revlon Super Lustrous Glimmer Lip Oil în nuanța Boiling Point (009) pentru luciul ei colorat.

Combinația s-a potrivit perfect cu rochia Rodarte personalizată a lui Scherzinger, acoperită cu paiete. Restul machiajului ei a inclus un fard roz natural proaspăt cu un ochi strălucitor și îndrăzneț.

„Rokael a creat un look de vis, moale - smokey eyes folosind nuanțe de nude, accente de roz pe obraji și buze roșii strălucitoare, ca un omagiu adus Sunset Blvd!”, a declarat fosta cântăreață Pussycats Dolls despre machiajul de seară într-un comunicat de presă. „Am vrut să o păstrez soft și curată pentru look-ul din această seară”.

Părul lui Scherzinger a fost tras înapoi într-un coc strâns și elegant, permițându-i farmecului să strălucească cu adevărat.

Nicole Scherzinger a izbucnit în lacrimi în timpul discursului de mulțumire pentru premiu, la Tony Awards 2025

Victoria lui Scherzinger a venit după ce a fost ovaționată în picioare pentru interpretarea piesei „As If We Never Said Goodbye” în timpul ceremoniei de decernare a premiilor de la Radio City Music Hall din New York, pe 8 iunie.

Ea a oferit o interpretare dramatică în rolul principal Norma din musicalul lui Andrew Lloyd Webber la Teatrul St. James de pe Broadway încă de la premiera spectacolului de la sfârșitul anului trecut.

În timpul discursului său emoționant de acceptare a premiilor Tony, Scherzinger a început prin a spune: „Trebuie doar să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a purtat în fiecare pas al drumului. Îți dau toată gloria”.

Scherzinger a continuat, spunând că a fost onorată să fie recunoscută alături de colegele sale nominalizate, Megan Hilty (Death Becomes Her), Audra McDonald (Gypsy), Jasmine Amy Rogers (BOOP! The Musical) și Jennifer Simard (Death Becomes Her), pe care le-a numit „femei războinice excepționale”.

„Am muncit mulți, mulți ani pentru a ajunge la acest moment, iar el mi-a schimbat viața”, a declarat Scherzinger pentru PEOPLE în timpul unui interviu recent, în timp ce discuta despre Sunset Blvd. și nominalizarea ei la Tony. „Nu am fost niciodată mai fericită, cred, pentru că întotdeauna am avut atât de multe în mine pe care am simțit că oamenii nu le văd sau nu le înțeleg. Pur și simplu mă simt bine acum să pot împărtăși asta cu lumea.”

„Acesta este un vis pe care l-am avut de când eram copil”, a adăugat ea despre interpretarea pe Broadway. „Și pentru a-mi realiza în sfârșit visul... Simt cu adevărat, ca să citez una dintre replicile mele din Sunset, că «În sfârșit am venit acasă».”, a spus aceasta cu ochii în lacrimi.