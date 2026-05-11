Covorul roșu s-a transformat într-o brutărie. Rochia făcută din 500 de pâini care a uimit la premiile africane de film

Covorul roșu s-a transformat într-o brutărie. Rochia făcută din 500 de pâini care a uimit la premiile africane de film. FOTO Colaj foto X

Vedete, regizori, actori și creatori de conținut au venit în Nigeria la cea de-a 12-a ediție a Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCA), cu ținute spectaculoase. Trene uriașe, rochii inedite, materiale strălucitoare și creații cu aer teatral au transformat una dintre cele mai importante seri din Africa dedicate filmului și modei într-un adevărat spectacol de modă, scrie BBC.

Organizată la Eko Hotel and Suites din Lagos, ceremonia anuală premiază realizările din filmul african, televiziune și producția digitală. În același timp, AMVCA este una dintre cele mai mari scene culturale ale continentului, unde vedetele concurează aproape la fel de intens pentru aparițiile de pe covorul roșu ca pentru trofeele serii.

Anul acesta, mai multe celebrități au sosit însoțite de echipe care le-au ajutat să își poarte ținutele supradimensionate printre fotografi și fanii entuziasmați.

Covorul roșu s-a transformat într-o brutărie

Vedeta de reality-show Queen Mercy Atang a atras imediat atenția cu una dintre cele mai neobișnuite ținute ale serii: o rochie realizată, potrivit spuselor ei, din peste 500 de pâini.

Înconjurată de două tinere care purtau tăvi cu pâine și de mai mulți asistenți care o ajutau să înainteze pe covorul roșu, Atang s-a mișcat cu dificultate în creația spectaculoasă.

Ea a declarat pentru BBC că ținuta a fost gândită pentru a-și promova afacerea cu produse de panificație și a insistat că apariția a fost o strategie de marketing, nu doar o încercare de a șoca publicul.

„Ce loc ar fi fost mai potrivit pentru a-mi face reclamă afacerii decât AMVCA?”, a spus ea.

Rochia a fost creată de cunoscuta Toyin Lawan, de la Tiannah’s Empire, care a scris pe Instagram că lansează o nouă tendință: „fiecare să-și poarte afacerea”.

Ținuta a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte ale serii pe rețelele sociale.

Unii fani au lăudat ideea, spunând că este „adevărata definiție a expresiei să-ți porți afacerea pe cap”.

Nu toți au fost însă impresionați. Unii utilizatori au criticat apariția și au spus că reprezintă o risipă de mâncare, acuzație respinsă de vedeta de reality-show.

What in the world of fashion is this? ?



The video show Queen Mercy Atang wearing a unique dress made of loaves of bread at the 12th Africa Magic Viewer's Choice Award (AMVCA) that took place in Victoria Island on the 9th of May, 2026.

The unconventional dress was crafted from… pic.twitter.com/a9Y7CGjlO0 — omoiyakunle? (@mymummyismylife) May 10, 2026

Nana Akua Addo a venit îmbrăcată ca o catedrală

Starul ghanez al modei Nana Akua Addo și-a confirmat reputația pentru apariții spectaculoase la AMVCA, purtând o rochie argintie cu o structură arhitecturală, inspirată de Catedrala din Köln, Germania.

Ținuta masivă avea detalii pictate manual, asemănătoare vitraliilor, extensii în formă de catedrală și accesorii argintii asortate. Membrii echipei sale au ajutat-o să transporte diferite părți ale rochiei.

This Ghanaian winch has done it again!

Nana AkuaAddo is who she says she is — Her look to AMVCA took my breath away



She's better than Veekee James by far pic.twitter.com/ETPm1SETBK — Entertainment Hub (@gisthub247) May 9, 2026

Designerul ei, Abasswoman, a declarat pentru BBC că procesul de creație a început în noiembrie 2025 și s-a încheiat cu doar două zile înainte de ceremonie.

Potrivit echipei sale, rochia a fost inspirată de arhitectura celebrei catedrale și a fost concepută pentru a transmite grandoare, rafinament și măiestrie artistică.