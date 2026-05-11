Covorul roșu s-a transformat într-o brutărie. Rochia făcută din 500 de pâini care a uimit la premiile africane de film

G.M.
2 minute de citit Publicat la 08:55 11 Mai 2026 Modificat la 08:56 11 Mai 2026 Adaugă-ne ca sursă preferată pe Google
Queen Mercy Atang cu o rochie realizată din peste 500 de pâini.
Vedete, regizori, actori și creatori de conținut au venit în Nigeria la cea de-a 12-a ediție a Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCA), cu ținute spectaculoase. Trene uriașe, rochii inedite, materiale strălucitoare și creații cu aer teatral au transformat una dintre cele mai importante seri din Africa dedicate filmului și modei într-un adevărat spectacol de modă, scrie BBC.

Organizată la Eko Hotel and Suites din Lagos, ceremonia anuală premiază realizările din filmul african, televiziune și producția digitală. În același timp, AMVCA este una dintre cele mai mari scene culturale ale continentului, unde vedetele concurează aproape la fel de intens pentru aparițiile de pe covorul roșu ca pentru trofeele serii.

Anul acesta, mai multe celebrități au sosit însoțite de echipe care le-au ajutat să își poarte ținutele supradimensionate printre fotografi și fanii entuziasmați.

Covorul roșu s-a transformat într-o brutărie

Vedeta de reality-show Queen Mercy Atang a atras imediat atenția cu una dintre cele mai neobișnuite ținute ale serii: o rochie realizată, potrivit spuselor ei, din peste 500 de pâini.

Înconjurată de două tinere care purtau tăvi cu pâine și de mai mulți asistenți care o ajutau să înainteze pe covorul roșu, Atang s-a mișcat cu dificultate în creația spectaculoasă.

Ea a declarat pentru BBC că ținuta a fost gândită pentru a-și promova afacerea cu produse de panificație și a insistat că apariția a fost o strategie de marketing, nu doar o încercare de a șoca publicul.

„Ce loc ar fi fost mai potrivit pentru a-mi face reclamă afacerii decât AMVCA?”, a spus ea.

Rochia a fost creată de cunoscuta Toyin Lawan, de la Tiannah’s Empire, care a scris pe Instagram că lansează o nouă tendință: „fiecare să-și poarte afacerea”.

Ținuta a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte ale serii pe rețelele sociale.

Unii fani au lăudat ideea, spunând că este „adevărata definiție a expresiei să-ți porți afacerea pe cap”.

Nu toți au fost însă impresionați. Unii utilizatori au criticat apariția și au spus că reprezintă o risipă de mâncare, acuzație respinsă de vedeta de reality-show.

Nana Akua Addo a venit îmbrăcată ca o catedrală

Starul ghanez al modei Nana Akua Addo și-a confirmat reputația pentru apariții spectaculoase la AMVCA, purtând o rochie argintie cu o structură arhitecturală, inspirată de Catedrala din Köln, Germania.

Ținuta masivă avea detalii pictate manual, asemănătoare vitraliilor, extensii în formă de catedrală și accesorii argintii asortate. Membrii echipei sale au ajutat-o să transporte diferite părți ale rochiei.

Designerul ei, Abasswoman, a declarat pentru BBC că procesul de creație a început în noiembrie 2025 și s-a încheiat cu doar două zile înainte de ceremonie.

Potrivit echipei sale, rochia a fost inspirată de arhitectura celebrei catedrale și a fost concepută pentru a transmite grandoare, rafinament și măiestrie artistică.

 

