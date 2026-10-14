Disney+ reface serialul-cult „Dosarele X”. Actorii care îi vor înlocui pe Scully și Mulder originali au fost aleși deja

Gillian Anderson şi David Duchovny i-au interpretat pe cei doi agenţi speciali, desemnaţi să se ocupe de anchete neelucidate care implică fenomene paranormale. Foto: Getty Images

Disney+ a anunțat miercuri că va reface serialul-cult „Dosarele X” cu Ryan Coogler (cunoscut pentru filmul „Sinners”) în calitate de producător şi cu o nouă pereche de actori care au fost distribuiţi în rolurile agenţilor FBI Dana Scully şi Fox Mulder, relatează Agepres.

Danielle Deadwyler şi Himesh Patel au fost aleşi pentru a-i înlocui pe actorii Gillian Anderson şi David Duchovny în rolurile celor doi agenţi speciali, desemnaţi să se ocupe de anchete neelucidate care implică fenomene paranormale.

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Creat de Chris Carter, serialul „Dosarele X” a marcat istoria producţiilor de televiziune în anii 1990 datorită celor două personaje principale ale sale, care se confruntau cu supranaturalul şi cu poveşti în care o conspiraţie de amploare nu era niciodată prea departe.



Difuzat din 1993 până în 2002 de postul Fox din Statele Unite, apoi relansat pentru sezoanele al 10-lea şi al 11-lea, între 2016 şi 2018, serialul „Dosarele X” a câştigat mai multe premii Primetime Emmy, inclusiv trofeul pentru cea mai bună actriţă într-un serial TV dramatic, atribuit lui Gillian Anderson în 1997.



„Ceea ce a creat Chris Carter este unic, iar noi vrem să aducem un omagiu tuturor elementelor care i-au permis serialului original să impresioneze atât de mulţi oameni, găsind în acelaşi timp un mod propriu de a explora acest univers”, a declarat Ryan Coogler, un fan împătimit al serialului.



Regizorul american, cunoscut pentru lungmetrajul „Creed” (2015), filmele „Black Panther” din universul Marvel şi deja celebrul „Sinners” (2025), recompensat cu patru premii Oscar, a scris, a regizat şi a produs episodul-pilot pentru noua versiune a serialului „Dosarele X” urmând să fie totodată producătorul executiv al acestuia, în timp ce Jennifer Yale va scrie scenariile episoadelor viitoarei producţii TV.



Data la care va fi lansat noul serial „Dosarele X” nu a fost deocamdată anunţată.