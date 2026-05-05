„Procesul anului” nu va mai avea loc: Blake Lively și Justin Baldoni au încheiat o înțelegere. După anunț, blonda a apărut la Met Gala

3 minute de citit Publicat la 15:40 05 Mai 2026 Modificat la 15:40 05 Mai 2026

Blake Lively și Justin Baldoni, la filmările It Ends with Us din 2024, stg, și apariția actriței la Met Gala 2026, dr. Sursa foto: Profimedia Images/ Getty Images

Blake Lively și Justin Baldoni, alături de părțile implicate din cadrul Wayfarer, au ajuns la un acord în disputa lor juridică tensionată legată de filmul din 2024 It Ends With Us. Înțelegerea a fost confirmată luni, 4 mai, cu doar două săptămâni înainte de începerea procesului programat pentru 18 mai, la New York, potrivit revistei People.

Avocații ambelor părți — Bryan Freedman și Ellyn Garofalo pentru Wayfarer, respectiv Michael Gottlieb și Esra Hudson pentru Lively — au emis o declarație comună în care au anunțat soluționarea conflictului. Termenii acordului nu au fost făcuți publici.

În declarație se arată că filmul It Ends With Us reprezintă „o sursă de mândrie” pentru toți cei implicați și subliniază obiectivul comun de a crește gradul de conștientizare și de a avea un impact real în viața supraviețuitorilor violenței domestice.

Totodată, avocații au recunoscut dificultățile procesului și faptul că îngrijorările ridicate de Blake Lively „meritau să fie auzite”. Aceștia au reafirmat angajamentul pentru medii de lucru lipsite de comportamente nepotrivite și și-au exprimat speranța că acordul va aduce închidere și va permite tuturor celor implicați să meargă mai departe într-un mod constructiv și în pace, inclusiv într-un climat online respectuos.

Chiar în ziua anunțului, actrița Blake Lively și-a făcut apariția la Met Gala 2026, după ce a lipsit de la ultimele trei ediții ale celebrului eveniment din New York.

În aprilie, judecătorul federal Lewis Liman a respins 10 dintre acuzațiile formulate de Lively, inclusiv cele de hărțuire sexuală, defăimare și conspirație civilă, permițând însă continuarea altor capete de acuzare, precum represaliile și încălcarea contractului. Baldoni nu mai figura ca pârât în aceste acuzații rămase.

Judecătorul a stabilit că Lively a lucrat ca independent contractor, nu ca angajat, ceea ce înseamnă că nu putea invoca prevederile privind hărțuirea sexuală din legislația federală. De asemenea, acesta a subliniat că acțiunile reclamate trebuie analizate în contextul procesului creativ al producției filmului, menționând că artiștii trebuie să aibă o anumită libertate de exprimare în limitele scenariului agreat.

Totuși, instanța i-a permis lui Lively să continue demersurile legate de presupusa campanie de denigrare, considerând că acțiunile echipei de PR a lui Baldoni ar fi putut depăși limitele acceptabile și ar fi avut un impact semnificativ asupra reputației actriței, într-un domeniu în care imaginea publică este esențială.

Conflictul a început în decembrie 2024, când Lively a depus o plângere împotriva lui Baldoni, acuzându-l de hărțuire sexuală pe platoul de filmare și susținând că acesta, împreună cu compania sa, ar fi orchestrat o campanie de manipulare socială pentru a-i afecta imaginea. Baldoni a negat acuzațiile și a depus ulterior o cerere reconvențională de 400 de milioane de dolari, care a fost ulterior respinsă.

Lively a afirmat că a pierdut aproape 300 de milioane de dolari din cauza deteriorării imaginii sale publice, fiind etichetată drept „bully” și „mean girl” în media și pe platformele sociale, și a susținut că acțiunile împotriva ei au fost o formă de represalii după ce a făcut publice acuzațiile.