Regizorul Sebastian Lelio, premiat cu Oscar pentru filmul "Una mujer fantastica", a murit la vârsta de 52 de ani

1 minut de citit Publicat la 22:56 06 Noi 2026 Modificat la 22:56 06 Noi 2026

Actriţa Florence Pugh şi regizorul Sebastián Lelio, la gala premiilor EE BAFTA Film Awards 2023, desfășurată la Royal Festival Hall, în Londra, Anglia. Sursa foto: Hepta

Regizorul chilian Sebastian Lelio, recompensat în 2018 cu Oscarul pentru cel mai bun film străin graţie peliculei "Una mujer fantastica", a murit vineri la vârsta de 52 de ani, a anunţat familia cineastului, menţionând probleme de sănătate, dar fără alte precizări, informează AFP, conform Agerpres. "A fost o persoană minunată care a contribuit la cultura chiliană în momente importante ale istoriei sale. Ca familie, solicităm să ne fie respectată intimitatea", au precizat apropiaţii într-un comunicat.

Sebastian Lelio, premiat cu Oscar pentru filmul "Una mujer fantastica", a murit la 52 de ani

"Cu mare tristeţe anunţăm decesul, în urma unor probleme de sănătate, a cineastului Sebastian Lelio", a transmis partenera acestuia, Amalia Kassai, într-un comunicat publicat pe Instagram.

Născut în Argentina, dar crescut în Chile, Lelio a devenit cunoscut pe scena internaţională odată cu filmul "Gloria", care i-a adus actriţei din rolul principal, Paulina García, Ursul de argint pentru interpretare feminină la Festivalul de film de la Berlin în 2013.

Cineastul Sebastián Lelio a obţinut apoi consacrarea odată cu Oscarul câştigat pentru pelicula "Una mujer fantastica". Având-o drept protagonistă pe actriţa Daniela Vega, filmul spune povestea unei femei transgender care se confruntă cu discriminarea după moartea partenerului ei.

Într-un interviu pentru AFP din 2022, cineastul a subliniat rolul jucat de acest film în dezbaterile referitoare la drepturile persoanelor transgender în Chile.

"Este o poveste care a devenit politică şi care se concretizează în fapte. Trebuie să creăm poveşti din ce în ce mai bune, care contribuie la progresul societăţilor noastre", a declarat el.

Familia regizorului Sebastian Lelio: "A contribuit la cultura chiliană în momente importante ale istoriei sale"

Cineastul şi-a confirmat locul pe scena internaţională cinematografică graţie unor pelicule precum "Disobedience" (2017), cu Rachel Weisz şi Rachel McAdams, "Gloria Bell" (2018), cu Julianne Moore, şi "The Wonder" (2022), cu Florence Pugh.

"A fost o persoană minunată care a contribuit la cultura chiliană în momente importante ale istoriei sale. Ca familie, solicităm să ne fie respectată intimitatea", se mai spune în comunicatul familiei.

Ulterior, apropiaţii au mai precizat în document: "Trecem printr-o perioadă de mare suferinţă, iar amintirea lui va rămâne mereu alături de noi".

Sebastian Lelio lucra la un proiect consacrat adaptării cinematografice a romanului "Poeta chileno", al scriitorului Alejandro Zambra.