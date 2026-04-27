Un japonez a fost condamnat la închisoare pentru că a dat spoilere din filme și seriale pe site-ul lui

Unul dintre articolele incriminate dezvăluia fiecare răsturnare de situație din filmul „Godzilla Minus One”. Sursa foto: Profimedia

Decizie fără precedent a unui tribunal din Tokyo, Japonia, în care judecătorii au decis că povestirea detaliată a intrigilor pot înlocui vizionarea unui film, privându-l astfel de valoarea sa comercială. Tribunalul Districtual din Tokyo a emis o sentință fără precedent împotriva lui Wataru Takeuchi, în vârstă de 39 de ani, administrator de site-uri de divertisment, pentru divulgarea acţiunii unor filme şi seariale TV populare. Acesta a fost condamnat la 18 luni de închisoare, cu suspendare pentru patru ani și amendat cu un milion de yeni (aproximativ 6.300 de dolari).

Cazul reprezintă un moment de cotitură, deoarece nu se referă la pirateria video, ci la publicarea unor rezumate scrise, extrem de detaliate, definite acum drept „adaptări ilegale”, relatează Corriere della Sera.

Ancheta a dezvăluit că site-ul lui Takeuchi, activ din 2015, nu era un simplu forum de fani, ci o adevărată activitate comercială. Numai în 2023, portalul a generat peste 38 de milioane de yeni (aproximativ 239.000 de dolari) reprezentând venituri din publicitate. Pentru a atrage trafic, Takeuchi a plătit scriitori independenți pentru a recenza noile lansări și pentru a produce rezumate care „goleau” valoarea comercială a lucrărilor originale.

Cazul a apărut în urma a două articole publicate pe site-ul său web între 2018 și 2023: unul despre filmul „Godzilla Minus One” (deținut de Toho), cu un articol care dezvăluia fiecare răsturnare de situație de la început până la sfârșit, iar celălalt se concentra pe adaptarea anime a serialului „Overlord” (publicat de Kadokawa Shoten), cu o postare care includea transcrieri cuvânt cu cuvânt ale dialogurilor, dar și numeroase imagini statice din anime, făcând practic superfluă vizionarea episodului.

În centrul procesului s-a aflat definiția conceptului de „ adaptare” conform legislației japoneze, care interzice crearea de noi opere prin modificarea originalului, dar păstrând caracteristicile sale esențiale. Apărarea a susținut că un text scris nu poate reproduce experiența senzorială (văzul și auzul) a unui film și, prin urmare, nu poate surprinde esența acestuia, dar acuzarea a replicat că acuratețea narațiunii le permitea cititorilor să „experimenteze” povestea fără a plăti bilet, furând potențiale vânzări de la creatori.

În Japonia nu există un concept larg a „utilizării loiale”, în acest caz, legea se bazează pe excepții foarte restrânse, cum ar fi „citatul”, dar acestea nu acoperă rezumate atât de ample realizate în scop comercial. Această hotărâre este prima de acest fel împotriva unui site de divulgări textuale și vine în urma luptei CODA (Asociația de Distribuție de Conținut în Străinătate) împotriva „filmelor rapide” (rezumate video de 10 minute pe YouTube).