Ce costum șocant a purtat Heidi Klum la petrecerea ei de Holloween. A devenit imediat viral

Heidi Klum s-a costumat într-o "mână tăiată" de Halloween 2026. Sursa foto: Profimedia

Supermodelul Heidi Klum (53 de ani), care a devenit cunoscută pentru costumele sale extravagante, a revenit cu o nouă ediție a petrecerii sale anuale de Halloween. De data asta a ales să se costumeze într-o mână umană tăiată, cu aspect realist, informează Variety.

De exemplu, la petrecerea de anul trecut, Klum s-a costumat în Medusa, monstrul din mitologie, purtând un accesoriu pentru cap decorat cu șerpi care se mișcau și o coadă lungă, în timp ce soțul ei, Tom Kaulitz, a apărut în rolul unui soldat din Grecia antică pe care ea îl transformase în piatră. În total, a fost nevoie de o echipă de 15 artiști pentru a-i crea costumul, a declarat Klum pentru Variety, cu ocazia evenimentului din 2025.

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De ce s-a costumat într-o mână tăiată

"Este încă nevoie de oameni care să creeze momente alături de oameni reali... pentru mine este ca o formă de artă frumoasă”, a spus ea. Întrebată despre aspectul ei elaborat, a mărturisit: „Toate acestea sunt valabile doar pentru această seară. În seara aceasta. Apoi, totul se duce pe apa sâmbetei, ca să spun așa, odată cu dușul”.

Evenimentul din acest an a marcat cea de-a 25-a ediție a petrecerii de Halloween organizate de Klum. Printre aparițiile sale memorabile din trecut se numără personaje precum E.T., Fiona din „Shrek”, Jessica Rabbit și vârcolacul din videoclipul „Thriller” al lui Michael Jackson, dar și creaturi precum un păun, un vierme sau un fluture.

Cu ce se ocupă acum Heidi Klum

La începutul acestui an, Klum a prezentat cel de-al 22-lea sezon al emisiunii „Project Runway”, unde a făcut parte și din juriu, alături de Nina Garcia și Law Roach. Klum a revenit în cadrul acestei competiții de modă anul trecut, după ce părăsise emisiunea în 2018. Înainte de acea plecare, ea a prezentat show-ul timp de 16 sezoane, încă de la debutul acestuia pe postul Bravo, în 2004.

În 2020, Klum a creat, împreună cu Tim Gunn, o nouă emisiune-concurs de modă intitulată „Making the Cut”, difuzată pe platforma Prime Video, care a cuprins trei sezoane.