Începe West Side Hallo Fest 2025. Program şi bilete

Cel mai îndrăgit festival tematic de toamnă din Sectorul 6 revine cu a treia ediție. West Side Hallo Fest, un eveniment dedicat copiilor, adolescenților și familiilor care vor să se bucure de atmosfera magică a toamnei și de distracția specifică Halloweenului, promite 3 zile pline de activități creative, spectacole interactive, costume inedite, parade și decoruri de poveste, totul într-un cadru prietenos și sigur, accesibil tuturor, între 24 și 26 octombrie 2025, într-o nouă locaţie faţă de ediţiile precedente, potrivit site-ului evenimentului.
Evenimentul din acest an promite multe surprize pentru întreaga familiei, concerte în toate cele trei zile de festival, ateliere, activități și jocuri pentru copii, decoruri spectaculoase și vendori cu produse inedite, special de Halloween.
Unde are loc festivalul
Cum insula Lacul Morii a intrat în reabilitare, anul acesta locaţia festivalului a fost mutată. West Side Hallo Fest 2025 se desfășoară între străzile Mehadia și Vasile Mohor, iar accesul se va face de pe ambele străzi.
Cât costă biletele
Preţurile biletelor pentru ediţia de anul acesta sunt următoarele:
- Abonament - 100 de lei
- Acces General Sambata, 25 Octombrie - 60 de lei
- Acces General Duminică, 26 Octombrie - 60 de lei
Programul West Side Hallo Fest 2025
Potrivit West Side Events, programul festivalului de anul acesta este următorul:
Vineri, 24 octombrie
Scena Mare
- 17:10 - Corul Nostalgia
- 17:45 - concert Deepzone
- 18:30 - concert Electric Humidity
- 19:30 - concert trupa Graffiti
- 20:35 - concert Alex & The Fat Penguins
- 21:40 - concert Aura Șova
Scena Mică
- 15:00 – 15:45: dans, teatru, păpuși și marionete, acordeon, susținute de copiii de la Conacul Golescu-Grant (DGASPC);
- 16:00 – 17:00: teatru interactiv Qfell
- 17:10 – 18:00: Concert copii Arts Canto Divas
- 18:00 – 18:30: karaoke și atelier muzical cu Yamaha Music School
Sâmbătă, 25 octombrie
Scena Mare
- 16:45 - concert Iuliana Beregoi
- 18:00 - Operă rock – Fantomele de la Operă
- 19:25 - concert The Urs
- 20:25 - concert Andia
- 21:15 - show de drone
- 21:30 - concert Vunk
Scena Mică
- 10:00 – 11:00: Concert de copii ArtsCanto Divas
- 11:10 – 12:10: Cor de copii Cantus Mundi (20 de copii, costumați în dovleci și vrăjitoare)
- 12:20 – 12:35: New Era Dance Studio, spectacol de dans antibulling
- 13:00 – 14:00: spectacol de improvizație și de jocuri teatrale, cu titlul "Suntem de groază!" (trupa de teatru Mozaic, a Colegiului Național "Grigore Moisil")
- 14:10 – 14:40: karaoke și atelier muzical, cu Yamaha Music School
- 14:50 – 15:50: concurs de costume Hallo Fest Cosplay Contest, powered by Bucharest Geek Hub
- 16:00 – 16:30: recital de tobe, cu Vlad Mihai (9 ani)
- 16:40 – 17:00: mini concert Daria Herghelegiu
- 17:00 – 17:20: mini concert Eva Ciortescu
- 17:30 – 18:30: premierea concursului de costume Hallo Fest Cosplay Contest
- 18:30 – 19:30: Gramophone – atelier musical
Duminică, 26 octombrie
Scena Mare
- 17:00 - concert Patron
- 17:45 - concert Dora Gaitanovici
- 19:00 - concert Omul cu Șobolani
- 20:15 - concert Trooper
- 21:30 - concert Infected Rain
Scena Mică
- 10:00 – 11:00: Teatrul de păpuși "Licurici" al Bibliotecii Metropolitane
- 11:10 – 11:50: teatru interactiv LUMILAND
- 12:00 – 12:50: karaoke, cu Yamaha Music School
- 13:00 – 14:00: Parada costumelor, Hallo Fest Cosplay Contest, powered by Bucharest Geek Hub
- 14:10 – 15:10: concert Arts Canto Divas
- 15:20 – 15:50: Corul de copii Madrigal (20 de copii, costumați în dovleci și vrăjitoare)
- 16:00 – 16:15: mini recital Giulia.
Alte momente artistice, în cadrul festivalului
În afară de spectacolele de la cele două scene, vizitatorii vor avea parte de multe alte surprize și atracții.
Într-o zonă special amenajată, copiii pot participa la sute de ateliere gratuite, de la sculptat dovleci, până la pictură, artă urbană, dans, confecționat măști, chiar și de creat propriile melodii.
Acrobații curajoși de la Circul Metropolitan București sfidează gravitația, executând mișcări amețitoare pe motoare, în interiorul unei sfere uriașe de oțel numită "Globul Morții". Vor fi două show-uri vineri (18:15 – 18:30 / 19:15 – 19:30) și două duminică (17:30 – 17:45 / 18:45 – 19:00).
O altă atracție este un Lamborghini fabricat din 10.000 de chei de yale, realizat în mărime naturală. Creația îi aparține lui Daniel Dragne și a fost făcută manual, fără niciun program pe calculator, în doi ani.
Mai mult, 250 de drone vor face show pe muzică deasupra festivalului, în zona scenei mari. Momentul va fi unul spectaculos și este programat sâmbătă seara, înaintea concertului trupei Vunk.