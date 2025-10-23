Începe West Side Hallo Fest 2025. Program şi bilete

3 minute de citit Publicat la 12:00 23 Oct 2025 Modificat la 12:00 23 Oct 2025

Cel mai îndrăgit festival tematic de toamnă din Sectorul 6 revine cu a treia ediție. West Side Hallo Fest, un eveniment dedicat copiilor, adolescenților și familiilor care vor să se bucure de atmosfera magică a toamnei și de distracția specifică Halloweenului, promite 3 zile pline de activități creative, spectacole interactive, costume inedite, parade și decoruri de poveste, totul într-un cadru prietenos și sigur, accesibil tuturor, între 24 și 26 octombrie 2025, într-o nouă locaţie faţă de ediţiile precedente, potrivit site-ului evenimentului.

Evenimentul din acest an promite multe surprize pentru întreaga familiei, concerte în toate cele trei zile de festival, ateliere, activități și jocuri pentru copii, decoruri spectaculoase și vendori cu produse inedite, special de Halloween.

Unde are loc festivalul

Cum insula Lacul Morii a intrat în reabilitare, anul acesta locaţia festivalului a fost mutată. West Side Hallo Fest 2025 se desfășoară între străzile Mehadia și Vasile Mohor, iar accesul se va face de pe ambele străzi.

Cât costă biletele

Preţurile biletelor pentru ediţia de anul acesta sunt următoarele:

Abonament - 100 de lei

Acces General Sambata, 25 Octombrie - 60 de lei

Acces General Duminică, 26 Octombrie - 60 de lei

Programul West Side Hallo Fest 2025

Potrivit West Side Events, programul festivalului de anul acesta este următorul:

Vineri, 24 octombrie

Scena Mare

17:10 - Corul Nostalgia

17:45 - concert Deepzone

18:30 - concert Electric Humidity

19:30 - concert trupa Graffiti

20:35 - concert Alex & The Fat Penguins

21:40 - concert Aura Șova

Scena Mică

15:00 – 15:45: dans, teatru, păpuși și marionete, acordeon, susținute de copiii de la Conacul Golescu-Grant (DGASPC);

16:00 – 17:00: teatru interactiv Qfell

17:10 – 18:00: Concert copii Arts Canto Divas

18:00 – 18:30: karaoke și atelier muzical cu Yamaha Music School

Sâmbătă, 25 octombrie

Scena Mare

16:45 - concert Iuliana Beregoi

18:00 - Operă rock – Fantomele de la Operă

19:25 - concert The Urs

20:25 - concert Andia

21:15 - show de drone

21:30 - concert Vunk

Scena Mică

10:00 – 11:00: Concert de copii ArtsCanto Divas

11:10 – 12:10: Cor de copii Cantus Mundi (20 de copii, costumați în dovleci și vrăjitoare)

12:20 – 12:35: New Era Dance Studio, spectacol de dans antibulling

13:00 – 14:00: spectacol de improvizație și de jocuri teatrale, cu titlul "Suntem de groază!" (trupa de teatru Mozaic, a Colegiului Național "Grigore Moisil")

14:10 – 14:40: karaoke și atelier muzical, cu Yamaha Music School

14:50 – 15:50: concurs de costume Hallo Fest Cosplay Contest, powered by Bucharest Geek Hub

16:00 – 16:30: recital de tobe, cu Vlad Mihai (9 ani)

16:40 – 17:00: mini concert Daria Herghelegiu

17:00 – 17:20: mini concert Eva Ciortescu

17:30 – 18:30: premierea concursului de costume Hallo Fest Cosplay Contest

18:30 – 19:30: Gramophone – atelier musical

Duminică, 26 octombrie

Scena Mare

17:00 - concert Patron

17:45 - concert Dora Gaitanovici

19:00 - concert Omul cu Șobolani

20:15 - concert Trooper

21:30 - concert Infected Rain

Scena Mică

10:00 – 11:00: Teatrul de păpuși "Licurici" al Bibliotecii Metropolitane

11:10 – 11:50: teatru interactiv LUMILAND

12:00 – 12:50: karaoke, cu Yamaha Music School

13:00 – 14:00: Parada costumelor, Hallo Fest Cosplay Contest, powered by Bucharest Geek Hub

14:10 – 15:10: concert Arts Canto Divas

15:20 – 15:50: Corul de copii Madrigal (20 de copii, costumați în dovleci și vrăjitoare)

16:00 – 16:15: mini recital Giulia.

Alte momente artistice, în cadrul festivalului

În afară de spectacolele de la cele două scene, vizitatorii vor avea parte de multe alte surprize și atracții.

Într-o zonă special amenajată, copiii pot participa la sute de ateliere gratuite, de la sculptat dovleci, până la pictură, artă urbană, dans, confecționat măști, chiar și de creat propriile melodii.

Acrobații curajoși de la Circul Metropolitan București sfidează gravitația, executând mișcări amețitoare pe motoare, în interiorul unei sfere uriașe de oțel numită "Globul Morții". Vor fi două show-uri vineri (18:15 – 18:30 / 19:15 – 19:30) și două duminică (17:30 – 17:45 / 18:45 – 19:00).

O altă atracție este un Lamborghini fabricat din 10.000 de chei de yale, realizat în mărime naturală. Creația îi aparține lui Daniel Dragne și a fost făcută manual, fără niciun program pe calculator, în doi ani.

Mai mult, 250 de drone vor face show pe muzică deasupra festivalului, în zona scenei mari. Momentul va fi unul spectaculos și este programat sâmbătă seara, înaintea concertului trupei Vunk.