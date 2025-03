Apariții bizare la BRIT Awards 2025. Printre ele, femeia cu cap de cal și paltonul din jucării de plus

Teddy Swims și Horsegirl, la BRIT Awards 2025 FOTO: Profimedia Images

La BRIT Awards 2025, o serie de vedete au reușit să șocheze audiența cu aparițiile pe covorul roșu, la O2 Arena din Londra, sâmbătă seara.

Cântărețului american Teddy Swims a îmbrăcat un palton acoperit cu jucării de pluș colorate, reprezentând animale diferite, între care pinguini, rechini, broaște și urși.

O apariție și mai bizară a fost aceea a femeii cu cap de cal. Îmbrăcată într-o rochie roșie, invitata și-a cumpletat rochia roșie cu o mască ecvestră, fiind practic de nerecunoscut. Ulterior s-a aflat că misterioasa femeie era HorsegiirL, o DJ-iță și producătoare din Berlin, care își păstrează adevărata identitate secretă apărând în public cu o mască de cal.

Iată alte ținute bizare de la BRIT Awards 2025:

› Vezi galeria foto ‹



Cântăreaţa britanică Charli XCX a câştigat cinci BRIT Awards

Cântăreaţa britanică Charli XCX a câştigat cinci premii la gala BRIT, sâmbătă, confirmându-şi statutul de nou star pop după albumul fenomen "Brat".

Cu trei premii Grammy deja în acest an, cântăreaţa în vârstă de 32 de ani a câştigat la categoria Albumul anului, cel mai râvnit premiu al BRIT, la cea de-a 45-a ceremonie anuală de decernare a premiilor pe O2 Arena din Londra.

"Brat", cel de-al şaselea album hiper-pop lansat în iunie, a făcut-o una dintre cele mai mari vedete ale muzicii din 2024.

A redefinit cuvântul "brat", care poate fi tradus prin "răsfăţat", şi a devenit un fenomen cultural global descris drept "vara puştilor".

"Sunt dovada vie că nu trebuie să faci compromisuri", a spus ea la primirea premiului.

Albumul ei le-a învins pe cele ale veteranilor The Cure, Dua Lipa, câştigătoare a şapte premii în Marea Britanie, trupa de jazz Ezra Collective şi indie-rockerii The Last Dinner Party. Charli XCX, pe numele său real Charlotte Aitchison, a câştigat, de asemenea, premiul pentru Cântecul anului pentru "Guess", cu Billie Eilish, mulţumindu-i cântăreţei americane pentru colaborare.

"Sunt foarte fericită că un cântec despre lenjerie intimă câştigă un BRIT Award", a glumit ea.

Ea a primit, de asemenea, premiile pentru Cel mai bun artist şi Cel mai bun artist de dans, adăugându-se la premiul pentru Cel mai bun compozitor pe care l-a primit miercuri.

Cu toate acestea, ea nu a dorit să cânte pe scenă, deoarece nu a vrut nicio "presiune suplimentară".

Vedeta americană Sabrina Carpenter a dat startul serii, care a adus un omagiu lui Liam Payne, regretatul star al trupei One Direction, interpretând succesul său mondial "Espresso", înconjurată de dansatori costumaţi în soldaţi britanici purtând pălării de păr de urs.

Sabrina Carpenter nu a câştigat premiul International Artist of the Year, care a revenit cantautoarei americane Chappell Roan, care a câştigat şi premiul International Song of the Year.

După ani de succes internaţional cu vedete precum Ed Sheeran şi Adele, în 2024 artiştii britanici nu vor mai figura în topul anual mondial al celor mai bune 10 single-uri şi albume ale anului, lucru care nu s-a mai întâmplat de mai bine de 20 de ani.