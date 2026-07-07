​Bad Bunny a apărut la un eveniment de modă cu o cravată din aur la gât

Deși muzica este lumea lui, cu siguranță Bad Bunny și-a făcut un nume și în lumea modei. Sursa foto: Hepta

Cântărețul portorican Bad Bunny a participat la defilarea casei de modă Schiaparelli în cadrul evenimentului Haute Couture care se desfăşoară la Paris în perioada 6-9 iulie. Defilarea Schiaparelli a deschis Săptămâna Haute Couture de la Paris cu prezentarea sa Toamnă/Iarnă 2026. În zilele următoare, urmează să îşi prezinte colecţiile casele de modă Chanel, Balenciaga, Ashi Studio și Elie Saab, iar evenimentul va culmina cu prezentarea de închidere, încredințată creatoarei de modă franceze Adeline André.

Daniel Roseberry este la conducerea Schiaparelli ca Director de Creație din 2019. Acesta a intitulat noua colecție recent prezentată „Chemarea Vidului”, iar inspirația a venit dintr-o călătorie la Barcelona pe urmele lui Antoni Gaudí, o călătorie în care s-a lăsat ghidat de chemarea arhitecturii, bazându-se pe simțuri, pe „vid” mai degrabă decât pe hărți și rute predefinite, abandonându-se necunoscutului și lăsând deoparte certitudinile. Printre vedetele prezente au fost Chiara Ferragni, Emma Corrin, Vera Wang, Law Roach și Bad Bunny, relatează publicaţia Fanpage.

Portoricanul Bad Bunny este idolul momentului și a intrat în istorie în Super Bowl cu recenta sa prestație. Deși muzica este lumea lui, cu siguranță și-a făcut un nume și în lumea modei. În ultimii ani, a fost prezent ca invitat la prezentările Dior, Gucci și Calvin Klein, ba chiar a creat o colecție în colaborare cu Zara. De data aceasta, pentru defilarea Schiaparelli a etalat o ținută care nu a trecut neobservată.

Cântărețul a purtat un costum galben-unt, o nuanță care este în trenduri în această vară și care se va bucura, aparent, de o popularitate și mai mare sezonul viitor. Ținuta a constat dintr-o jachetă cu ornamente aurii și pantaloni asortați, o cămașă albă, botine negre până la gleznă și o curea. Dar detaliul care a atras cel mai mult atenția a fost cravata-bijuterie, un fel de împletitură realizată din fire de aur împletite.

Aurul, împreună cu suprarealismul și anatomia, sunt trei cuvinte cheie în estetica casei de modă. Schiaparelli se concentrează puternic pe opulență, măreție și lux, iar aurul este materialul cel mai potrivit pentru a transforma fiecare haină și fiecare corp într-o operă de artă prețioasă. Fondatoarea Elsa Schiaparelli a creat bijuterii sculpturale, iar Daniel Roseberry a continuat această linie, menținând o inspirație suprarealistă care face trimitere la artiști precum Salvador Dalí. În plus, casa de modă este cunoscută pentru creațiile sale care fac referire la părți ale corpului: ochi, gură, mâini, chiar și păr. Nu este o coincidență faptul că în colecția Toamnă/Iarnă 2024-25, Roseberry a inclus un accesoriu care a stârnit inevitabil controverse: o cravată realizată din păr.

Dar cravata în sine este un obiect important, care amintește de începuturi şi face parte din istoria casei de modă. În creațiile sale, Elsei Schiaparelli i-a plăcut să reinterpreteze acest accesoriu, considerat tipic masculin, adaptându-l pentru îmbrăcămintea feminină, dovedindu-se atât revoluționară, cât și îndrăzneață. A fost modul creatoarei de a propune o idee nouă și modernă despre femeie, iar acest lucru a transformat-o într-una dintre cele mai importante creatoare din istoria modei.