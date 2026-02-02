Cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu la Grammy 2026 FOTO: Profimedia Images

Covoarele roșii ale industriei muzicale sunt, de obicei, mai îndrăznețe, mai strălucitoare și mai aventuroase decât cele de la Hollywood. Iar nimic nu le întrece pe cele de la Grammy, ceremonia care ne-a oferit, de-a lungul timpului jacheta militară împodobită cu pietre a lui Michael Jackson, pălăria supradimensionată a lui Pharrell Williams și celebra rochie verde cu decolteu adânc purtată de Jennifer Lopez.

La Grammy 2026, invitații au adus din plin dramă vestimentară, sosind duminică seara la Crypto.com Arena din Los Angeles într-o explozie de pene, volane și drapaje voluminoase, potrivit CNN.

› Vezi galeria foto ‹

Printre cele mai remarcabile ținute s-au numărat interpretarea teatrală a unei rochii mini negre purtată de Rosé, solista Blackpink, creată de Giambattista Valli, precum și rochia „lebădă neagră” cu pene a lui Lady Gaga, semnată de brandul francez Matières Fécales (da, se traduce cu „Materii Fecale”). De asemenea, au fost prezente numeroase trene, poate cea mai lungă fiind cea de aproape patru metri care se prelungea din spatele rochiei Roberto Cavalli purtată de Doechii.

S-au remarcat și Billie Eilish într-un costum de la Hodakova și Bad Bunny într-un smoking cu detalii de corset. Cele 95 de categorii, un număr record pentru Grammy, au oferit, de asemenea, multor vedete aflate la început de drum ocazia de a impresiona criticii de modă.

Au existat și momente provocatoare, precum apariția lui Heidi Klum într-o rochie mulată, modelată, de tip „naked”, și a lui Chappell Roan, care și-a scos capa pentru a dezvălui o rochie tip négligée semnată Mugler, fixată cu ajutorul unor cleme pentru sfârcuri. Însă nu a fost vorba doar de distracție și volane. De la Finneas până la familia Bieber, mai mulți participanți au fost fotografiați purtând insigne cu mesajele „ICE Out” și „Be Good”, în semn de protest față de intensificarea politicilor de imigrație ale administrației Trump.