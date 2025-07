Imagini de la concertul lui Jennifer Lopez de la București. Mii de fani au venit să o vadă pe artistă

Jennifer Lopez a susţinut un concert duminică, în Piaţa Constituţiei. FOTO: Hepta (imagine cu caracter ilustrativ)

Jennifer Lopez a făcut un spectacol de zile mari duminică seara în Piaţa Constituţiei din București. Artista s-a aflat pentru prima dată în România. Mii de fani s-au adunat în piaţa din faţa Palatului Parlamentului să o vadă live pe J-Lo. Spectacolul a fost sold-out, iar piesele sale celebre precum "On the Floor" și "Jenny From the Block" au fost fredonate la unison de fani.

"A fost foarte frumos, foarte frumos a avut energie foarte, foarte bună și sincer pentru vârsta ei au făcut un show extraordinar", a declarat o fană prezentă la concert pentru Antena 3 CNN.

"A fost experiență foarte frumoasă", a declarat o altă fană.

"Merită experiența, o recomand tuturor. Căldura un pic cam ne-a ne-a dat niște bătăi de cap, dar în momentul în care soarele a dispărut a fost OK", a spus un alt fan.

"Chiar foarte mișto concertul, coregrafia, sonorizarea foarte tare, și mi-au plăcut foarte mult și ținutele," a povestit un alt fan prezent la concertul artistei din Piața Constituției.

Jennifer Lopez a venit la București sâmbătă, alături de întreaga echipă, cu două avioane VIP. J. Lo și-ar fi dorit în mod special să cânte în fața Palatului Parlamentului, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume.

Concertul pe care J. Lo l-a susținut în cadrul Festivalului Summer in the City face parte din turneul mondial "Up All Night: Live in 2025", care marchează revenirea spectaculoasă a cântăreţei pop pe marile scene ale lumii, după o perioadă de pauză în aparițiile live.