Jennifer Lopez a fost acuzată de infidelitate de primul ei soț: „Problema ești tu. Ai fost căsătorită de patru ori”

JLO, care a declarat că nu s-a simțit niciodată iubită de partenerii ei, este acuzată de primul ei soț că l-a înșelat în timpul căsniciei lor. Iar cuvintele şi acuzaţiile făcute de acesta sunt foarte dure.

Într-o postare pe Instagram din 18 octombrie, fostul soț al lui Jennifer Lopez, actorul Ojani Noa, a acuzat-o pe actriță că l-a înșelat. Această acuzație vine după ce artista a declarat într-un interviu că nu s-a simțit niciodată iubită de foștii ei parteneri: „Ceea ce am învățat este că nu eu sunt cea neiubitoare, ci ei sunt cei neiubiți”, i-a explicat JLo lui Howard Stern, relatează Corriere della Sera.

Când actrița a susținut că nu a fost iubită de foștii ei parteneri, Ojani Noa a replicat: „Nu ne mai minimaliza. Problema nu suntem noi. Nu sunt eu. Problema ești tu. Tu ești cea care nu a știut cum să te comporte. Ai fost iubită de multe ori. Ai fost căsătorită de patru ori. Și ai avut nenumărate aventuri între timp. Sunt o persoană minunată, iubitoare, onestă, credincioasă. Nu te-am mințit niciodată, nu am dat niciodată dovada de lipsă de respect, nu te-am înșelat niciodată”, a scris fostul partener al vedetei.

În 1996, Jennifer Lopez l-a cunoscut pe Ojani Noa: el lucra ca bucătar, iar ea filma „Blood and Wine” în Miami. Cuplul s-a căsătorit câteva luni mai târziu, în februarie 1997. Din păcate, relația lor a durat doar un an, înainte de a se separa în 1998.

O decizie pe care Ojani Noa a explicat că a luat-o acum, după decepțiile vedetei: „Ai ales faima și averea, punând capăt relației noastre. Ai decis să minți, să mă înșeli și, chiar dacă eu am rămas şi am încercat să salvez căsnicia. „Ba chiar m-ai implorat să rămân pentru că la vremea respectivă nu voiai ca presa să se concentreze asupra ta și a carierei tale, în loc să te gândeşti la salvarea căsniciei noastre, iar eu am făcut-o. Dar ai preferat calea rapidă către cariera și faima ta fără să-ți faci griji pentru mine. Nu mai puteam sta și suporta aceste minciuni constante, de aceea te-am părăsit, de aceea am divorțat de tine. Trebuie să le spui oamenilor că tu ești problema”, a mai mărturisit acesta.