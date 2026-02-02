Momente jenante cu Cher la Grammy 2026. Cântăreața de 79 de ani a anunțat drept câștigător un artist mort de 20 de ani

Cher este protagonista unui moment jenant la gala de decernare a premiilor Grammy 2026 FOTO: Getty Images

Cher, celebra cântăreață în vârstă de 79 de ani, a fost protagonista unor momente jenante la gala de decernare a premiilor Grammy 2026. Nu numai că a părăsit scena înainte de a-și finaliza misiunea, ci a mai și greşit numele câştigătorului categoriei „înregistrarea anului”, anunţându-l pe Luther Vandross, care a murit acum două decenii, în locul lui Kendrick Lamar.

Inițial, artista - care a purtat o ținută foarte curajoasă - a urcat pe scenă pentru a-și accepta premiul pentru întreaga carieră. După ce a rostit discursul pregătit, Cher a încheiat într-o notă stânjenitoare: „Mulțumesc. Cred că ar trebui să plec acum. Bine”, a spus ea, părăsind scena în aplauzele publicului, aparent fără să își amintească faptul că mai avea o sarcină de bifat în cadrul ceremoniei - să anunțe câştigătorului categoriei „înregistrarea anului”.

› Vezi galeria foto ‹

Rapperul Kendrick Lamar, în vârstă de 38 de ani, a fost premiat pentru melodia „Luther”, de pe albumul „GNX”, interpretată alături de cântăreaţa R&B SZA, şi care include un fragment din versiunea din 1982 a melodiei „If This World Were Mine”, interpretată de Cheryl Lynn şi de legendarul cântăreţ soul Luther Vandross, decedat în 2005.

Crezând că trebuie să citească de pe un prompter şi nu de pe plicul pe care era scris numele câştigătorului, Cher, care tocmai fusese recompensată cu un premiu pentru întreaga carieră, a spus: „Iar premiul Grammy merge la... oh, mi-au spus că o să scrie pe prompter... premiul Grammy merge la Luther Vandross... nu, Kendrick Lamar”.

Lamar şi SZA au urcat pe scenă râzând şi glumind cu Cher.

„Despre asta este vorba în muzică. Luther Vandross”, a spus Kendrick Lamar zâmbind.

„E un moment special pentru mine, am nevoie de puţin timp, pentru că este unul dintre artiştii mei preferaţi din toate timpurile şi ne-a fost oferit privilegiul de a realiza o versiune proprie a acestei melodii”, a spus rapperul.

„Când am primit permisiunea, vă jur, am fost emoţionaţi cu toţii pentru că ştim cât de mult suflet au pus el şi Cheryl Lynn în acea melodie. Faptul că ni s-a permis să ne adăugăm vocile pe această melodie dovedeşte că suntem, într-o oarecare măsură, demni să fim la fel de fel de măreţi ca fiecare dintre ei, iar ei ne-au permis asta”, a mai spus cântăreţul.

Lamar, artistul cu cele mai multe nominalizări la gala Grammy 2026 - nouă -, a mai câştigat în categoriile „cel mai bun album rap” graţie discului „GNX”; „cel mai bun cântec rap” pentru piesa „TV Off”, în colaborare cu Lefty Gunplay; „cea mai bună interpretare de rap melodic” pentru piesa „Luther”; „cea mai bună interpretare rap” pentru cântecul „Chains and Whips” alături de Clipse, Pusha T, Malice şi Pharrell Williams.