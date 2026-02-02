Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026

Cele mai extravagande ținute de la Emmy 2026 FOTO: Getty Images

Gala Premiilor Grammy 2026 a sosit în sfârșit, iar în timp ce unele celebrități au arătat impecabil în ținutele lor, altele au dat-o complet în bară, purtând rochii extravagante și outfituri bizare.

Anul acesta, ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles, marcând cea de-a 68-a ediție a prestigiosului eveniment.

Premiile Grammy, care celebrează cele mai bune realizări muzicale ale anului, au fost prezentate de comediantul Trevor Noah și au inclus momente artistice susținute de Lady Gaga, Justin Bieber și Bruno Mars.

Înainte de ceremonie, vedetele au pășit pe covorul roșu pentru a-și etala ținutele, iar aparițiile au inclus o mulțime de coșmaruri vestimentare și outfituri exagerate.

Cântăreața Chappell Roan a îndrăznit să se expună aproape complet, apărând aproape topless la gala de premiere, unde a purtat o rochie transparentă din plasă bordo, asortată cu lenjerie intimă neagră. Rochia era susținută de piercingurile din zona mameloanelor. Ținuta a fost completată cu un colier choker auriu și sandale negre cu barete. A încheiat look-ul îndrăzneț cu un machiaj accentuat al ochilor și buze roșii în degrade.

Modelul Heidi Klum a apărut la Premiile Grammy arătând aproape dezbrăcată de la distanță, purtând o rochie din latex de culoarea pielii, fără bretele, mulată pe corp. Rochia îi punea în evidență bustul, fără să lase nimic ascuns, iar ținuta îndrăzneață a fost completată cu o pereche de pantofi nude asortați.

Cântăreața Miley Cyrus a optat pentru un look lejer în partea de jos, purtând pantaloni negri cu croială tip balon, pe care i-a asortat cu o jachetă din piele, strâmtă și scurtă, decorată cu numeroase charm-uri aurii prinse pe ea. Ținuta a fost creată de Celine, iar Miley a accesorizat-o cu o pereche de pantofi negri din piele lăcuită, părul purtat neglijent și cercei aurii tip cerc.

Cântăreața Billie Eilish a purtat pe covorul roșu o ținută inspirată de Wednesday Addams, combinând o jachetă bomber neagră cu o fustă neagră decorată cu curele negre. Look-ul a fost completat cu o cămașă albă cu nasturi, purtată pe umeri, și o pereche de șosete albe, lungi până la genunchi. Ținuta a fost finalizată cu o geantă mică neagră și sandale negre cu barete.

Jamie Foxx a sosit la Premiile Grammy purtând un costum îndrăzneț cu imprimeu pied-de-poule, cu accente de albastru, galben, bordo și verde. Dar, dacă ținuta nu era deja suficient de spectaculoasă, a ales și o pălărie albă supradimensionată, care părea să concureze pentru atenție cu restul outfitului. A completat apariția cu un ceas masiv la mână și o pereche de cizme negre.

Artistul britanic Yungblud a apărut fără cămașă pe covorul roșu la Premiile Grammy 2026, purtând în partea de sus doar o jachetă din piele neagră, completată de un guler din blană cu imprimeu leopard. În partea de jos, a ales pantaloni strâmți din piele, asortați cu bocanci negri masivi. Look-ul a fost completat cu un colier argintiu Chrome Hearts și numeroase inele și brățări din argint.