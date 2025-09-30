Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după aproape 20 de ani de căsnicie. FOTO: Getty Images

Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după aproape două decenii împreună, a declarat o sursă pentru BBC. Cuplul de la Hollywood are împreună două fiice: Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Actrița laureată cu Oscar și cântărețul country premiat de patru ori cu Grammy sunt căsătoriți din iunie 2006.

TMZ a relatat primul despre despărțire, citând surse care susțin că cei doi locuiesc separat încă din vară și că Kidman nu își dorește separarea. Sursa BBC a confirmat aceste informații. Motivele despărțirii nu sunt clare.

› Vezi galeria foto ‹

Kidman și Urban, care au crescut amândoi în Australia, au trecut prin numeroase suișuri și coborâșuri de-a lungul celor aproape 20 de ani împreună.

Au avut parte de momente de glorie, amândoi fiind nominalizați și câștigând cele mai importante premii din industriile lor. De-a lungul anilor, s-au sprijinit reciproc și s-au susținut unul pe celălalt, apărând frecvent împreună la gale de premiere și pe covorul roșu la evenimente dedicate carierei celuilalt.

Au existat însă și momente dificile: la doar câteva luni după nuntă, Urban s-a internat voluntar într-un centru de dezintoxicare pentru dependență de droguri și alcool. Atât el, cât și Kidman au declarat că aceste lupte au consolidat legătura dintre ei. Kidman, alături de mai mulți prieteni apropiați ai artistului, a organizat o intervenție care, potrivit acestuia, i-a schimbat viața.

„Totul a fost, cred eu, menit pentru acel moment care să ne unească”, spunea Urban în 2010, într-o apariție la The Oprah Winfrey Show. „Privind înapoi, îmi dau seama că Nic m-a învățat atât de multe și a adus atât de mult în viața mea, mi-a deschis ochii în atâtea feluri”, a adăugat el. „[Acesta este] cel mai bun loc în care am fost vreodată.”

Cei doi au fost văzuți împreună vara aceasta, în iunie, urmărind un meci din FIFA Club World Cup la Nashville, Tennessee. Au apărut împreună și în mai, când Urban a fost onorat cu premiul ACM Triple Crown la gala Academy of Country Music Awards. Au fost fotografiați în public părând îndrăgostiți, ținându-se de mână și sărutându-se.

Actrița din Babygirl a mai fost căsătorită anterior cu actorul Tom Cruise. Cei doi au fost împreună mai bine de 10 ani și au împreună doi copii. Căsnicia lor s-a încheiat în 2001.