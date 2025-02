Record mondial pentru Coldplay: „Music of the Spheres” este turneul cu cei mai mulți participanți din lume. Câte bilete s-au vândut

Cu peste 10,3 milioane de bilete deja vândute și încă opt luni de turneu rămase de parcurs, trupa britanică Coldplay a doborât recordul mondial pentru cea mai mare prezență la un turneu muzical, potrivit Guinness World Records.

Prezența totală a The Music of the Spheres Word Tour depășește The Eras Tour al lui Taylor Swift. Deocamdată, Eras Tour rămâne turneul muzical cu cele mai mari încasări, de 2.077.618.725 de dolari.

În weekendul 25-26 ianuarie, Coldplay a susținut cel mai mare spectacol pe stadion din secolul XXI la Ahmedabad, India. Peste 223.000 de fani au asistat la spectacol în cele două nopți.

Thank you Ahmedabad, thank you India. We’ll never forget these two weeks. Your love and kindness will stay with us forever ? pic.twitter.com/vB4BfsfFKY