Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Prima imagine cu fiica ei şi numele neobişnuit ales

Riot Rose Mayers, Rihanna și RZA Athelston Mayers, la premiera filmului "Ștrumfii" din Los Angeles, care a avut loc pe 13 iulie 2025. Sursa foto: Getty Images & Instagram / badgalriri

Rihanna și partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, au devenit părinţi pentru a treia oară, marcând un nou capitol în viața lor de familie. Anunţul a fost făcut chiar de cântăreaţa originară din insula Barbados, care a publicat şi prima imagine cu fiica ei. Bebeluşul a primit numele de scenă al tatălui său, cu excepţia unei litere, a relatat BBC.

În vârstă de 37 de ani, Rihanna şi iubitul ei, A$AP Rocky, şi-au strâns pentru prima dată fetiţa în braţe pe 13 septembrie, însă, marea veste a fost dată joi, 25 septembrie. Cântăreața a anunţat că familia ei s-a mărit într-o postare pe contul său de Instagram, unde a publicat o fotografie în care își ține fiica în brațe, alături de o imagine cu mănuși de box roz.

Micuța poartă un nume neobișnuit: Rocki Irish Mayers, nume care a atras imediat atenția fanilor și a presei internaționale. Rihanna şi A$AP Rocky au anunțat ultima sarcină a Rihannei la gala Met din acest an, au scris jurnaliştii de la BBC. Cuplul mai are doi băieţi: Riot Rose Mayers și RZA Athelston Mayers.

› Vezi galeria foto ‹

Fanii s-au bucurat de anunțul nașterii pe rețelele sociale, postarea acumulând peste 5 milioane de aprecieri în două ore. Cu câteva săptămâni în urmă, vedeta născută în Barbados, al cărei nume real este Robyn Fenty, a sărbătorit și 20 de ani de la lansarea primului său album.

Înainte să devină pentru prima dată mămică de fetiţă, celebra cântăreaţă a făcut o şedinţă foto în cadrul căreia a schimbat mai multe ţinute şi coafuri.

Rihanna şi rapperul A$AP Rocky au ales numele Rocki Irish Mayers pentru fetiţa lor. Sursa foto: Instagram / badgalriri

Vestea naşterii fiicei artistei a fost întâmpinată de fani atât cu felicitări, cât și cu cereri pentru următorul ei proiect. A trecut aproape un deceniu de la lansarea celui mai recent album al ei, intitulat "Anti", au mai scris cei de la BBC.

În acest timp, Rihanna a lansat mai multe afaceri, printre care populara sa gamă de produse cosmetice Fenty Beauty și o companie de lenjerie intimă. Averea netă a artistei a fost estimată de Forbes la peste un miliard de dolari.

Când Rihanna și-a dezvăluit sarcina pe covorul albastru al galei Met din luna mai, a purtat o ținută croită special pentru a-i evidenția burtica în creștere. "Este timpul să le arătăm oamenilor ce am gătit noi", le-a spus Rihanna reporterilor.

Rihanna, la Met Gala, ediţie care a avut loc pe 5 mai în New York City. Sursa foto: Getty Images

Interpreta hitului "Diamonds" și-a anunțat și sarcinile anterioare cu aceeași eleganță. În 2023, a dezvăluit vestea celui de-al doilea copil în timp ce cânta la spectacolul de la pauza Super Bowl-ului, purtând un body roșu.

Vestea despre noul lor copil nu este prima dată când cuplul a atras atenția presei în acest an. În februarie, A$AP Rocky a fost declarat nevinovat de acuzația că ar fi tras cu o armă de foc asupra unui fost prieten, într-un proces la care Rihanna și-a adus cei doi fii în sala de judecată.