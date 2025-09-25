Antena 3 CNN Life Timp liber Muzică Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Prima imagine cu fiica ei şi numele neobişnuit ales

Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Prima imagine cu fiica ei şi numele neobişnuit ales

3 minute de citit Publicat la 12:14 25 Sep 2025 Modificat la 12:17 25 Sep 2025
colaj 2 poze in care apar Riot Rose Mayers, Rihanna și RZA Athelston Mayers, la premiera filmului
Riot Rose Mayers, Rihanna și RZA Athelston Mayers, la premiera filmului "Ștrumfii" din Los Angeles, care a avut loc pe 13 iulie 2025. Sursa foto: Getty Images & Instagram / badgalriri

Rihanna și partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, au devenit părinţi pentru a treia oară, marcând un nou capitol în viața lor de familie. Anunţul a fost făcut chiar de cântăreaţa originară din insula Barbados, care a publicat şi prima imagine cu fiica ei. Bebeluşul a primit numele de scenă al tatălui său, cu excepţia unei litere, a relatat BBC.

În vârstă de 37 de ani, Rihanna şi iubitul ei, A$AP Rocky, şi-au strâns pentru prima dată fetiţa în braţe pe 13 septembrie, însă, marea veste a fost dată joi, 25 septembrie. Cântăreața a anunţat că familia ei s-a mărit într-o postare pe contul său de Instagram, unde a publicat o fotografie în care își ține fiica în brațe, alături de o imagine cu mănuși de box roz.

Micuța poartă un nume neobișnuit: Rocki Irish Mayers, nume care a atras imediat atenția fanilor și a presei internaționale. Rihanna şi A$AP Rocky au anunțat ultima sarcină a Rihannei la gala Met din acest an, au scris jurnaliştii de la BBC. Cuplul mai are doi băieţi: Riot Rose Mayers și RZA Athelston Mayers.

Fanii s-au bucurat de anunțul nașterii pe rețelele sociale, postarea acumulând peste 5 milioane de aprecieri în două ore. Cu câteva săptămâni în urmă, vedeta născută în Barbados, al cărei nume real este Robyn Fenty, a sărbătorit și 20 de ani de la lansarea primului său album.

Înainte să devină pentru prima dată mămică de fetiţă, celebra cântăreaţă a făcut o şedinţă foto în cadrul căreia a schimbat mai multe ţinute şi coafuri.

Rihanna şi rapperul A$AP Rocky au ales numele Rocki Irish Mayers pentru fetiţa lor. Sursa foto: Instagram / badgalriri

Vestea naşterii fiicei artistei a fost întâmpinată de fani atât cu felicitări, cât și cu cereri pentru următorul ei proiect. A trecut aproape un deceniu de la lansarea celui mai recent album al ei, intitulat "Anti", au mai scris cei de la BBC.

În acest timp, Rihanna a lansat mai multe afaceri, printre care populara sa gamă de produse cosmetice Fenty Beauty și o companie de lenjerie intimă. Averea netă a artistei a fost estimată de Forbes la peste un miliard de dolari.

Când Rihanna și-a dezvăluit sarcina pe covorul albastru al galei Met din luna mai, a purtat o ținută croită special pentru a-i evidenția burtica în creștere. "Este timpul să le arătăm oamenilor ce am gătit noi", le-a spus Rihanna reporterilor.

Rihanna, la Met Gala, ediţie care a avut loc pe 5 mai în New York City. Sursa foto: Getty Images

Interpreta hitului "Diamonds" și-a anunțat și sarcinile anterioare cu aceeași eleganță. În 2023, a dezvăluit vestea celui de-al doilea copil în timp ce cânta la spectacolul de la pauza Super Bowl-ului, purtând un body roșu.

Vestea despre noul lor copil nu este prima dată când cuplul a atras atenția presei în acest an. În februarie, A$AP Rocky a fost declarat nevinovat de acuzația că ar fi tras cu o armă de foc asupra unui fost prieten, într-un proces la care Rihanna și-a adus cei doi fii în sala de judecată.

 

 

 

 

