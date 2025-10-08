Sora lui Dolly Parton le cere fanilor să se roage pentru cântăreața country

Sora lui Dolly Parton le cere fanilor să se roage pentru cântăreața country. FOTO: Getty Images

Sora celebrei cântărețe de muzică country Dolly Parton le-a cerut fanilor să se roage pentru artista americană, care săptămâna trecută a amânat o serie de concerte programate în Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate despre care nu au fost făcute precizări, scrie BBC.

Legenda muzicii country, în vârstă de 79 de ani, a anunțat că spectacolele din decembrie vor fi amânate, explicând că are nevoie de „câteva intervenții” pentru a face față unor „provocări de sănătate” cu care se confruntă.

„Noaptea trecută am stat trează rugându-mă pentru sora mea, Dolly”, a scris Freida Parton pe Facebook. „Mulți dintre voi știți că nu s-a simțit prea bine în ultima vreme.” „Cred cu adevărat în puterea rugăciunii și am simțit că trebuie să le cer tuturor celor care o iubesc să fie luptători ai rugăciunii și să se roage alături de mine.”

Freida și-a încheiat mesajul într-o notă optimistă. „Este puternică, este iubită și, cu toate rugăciunile care se înalță pentru ea, știu în inima mea că va fi bine”, a scris ea. „Dumnezeu să te ocrotească, sora mea Dolly. Te iubim cu toții!”

Parton urma să susțină șase concerte la The Colosseum din Caesars Palace în luna decembrie. Artista a decis însă să le reprogrameze pentru septembrie anul viitor, explicând că nu ar avea suficient timp pentru repetiții.

Cântăreața nu a dezvăluit natura problemelor sale de sănătate, dar recent a fost nevoită să renunțe la un eveniment organizat la parcul tematic Dollywood, după ce a fost diagnosticată cu o piatră la rinichi care, potrivit propriilor declarații, îi provoca „multe probleme”.

La începutul acestui an, Dolly Parton și-a pierdut soțul, Carl Dean, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani. Ea i-a dedicat ulterior o piesă nouă, intitulată If You Hadn’t Been There, în memoria acestuia.

Artista este cunoscută în întreaga lume pentru o serie de hituri country și pop, precum Coat of Many Colors, I Will Always Love You, 9 To 5 și Jolene. Seria de concerte din Las Vegas ar fi fost prima sa apariție pe faimoasa Strip din anii 1990, când a cântat alături de Kenny Rogers, partenerul ei din duetul Islands In The Stream.

Sora ei, Freida, şi-a încheiat rugăciunea de marţi cu o notă optimistă. ”Este puternică, este iubită şi, cu toate rugăciunile care se ridică pentru ea, ştiu în sufletul meu că va fi bine”, a scris ea.