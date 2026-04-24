Trei țări au anunțat că nu vor transmite Eurovision 2026 la televiziunile publice. Slovenia va difuza, în schimb, filme palestiniene

Publicat la 10:34 24 Apr 2026 Modificat la 10:34 24 Apr 2026

Înaintea ediţiei cu numărul 70, concursul Eurovision a fost marcat de cel mai important boicot din istoria sa Foto: Profimedia Images

Posturile naționale de televiziune din Irlanda, Spania și Slovenia nu vor difuza concursul Eurovision 2026, după ce au decis să boicoteze evenimentul din cauza participării Israelului.

După ce a anunțat că nu va trimite un reprezentant național, televiziunea slovenă RTV a confirmat joi că nu va difuza cel mai mare eveniment muzical live din lume și, în schimb, va difuza o serie de filme despre Palestina, relatează The Guardian.

„Nu vom transmite concursul Eurovision”, a declarat pentru Associated Press directoarea RTV Slovenia, Ksenija Horvat. „Vom difuza seria de filme Voices of Palestine, care include documentare și lungmetraje palestiniene”.

Televiziunea spaniolă RTVE și-a reafirmat decizia de a nu transmite Eurovision 2026 săptămâna trecută, ceea ce înseamnă că spectacolul muzical nu va fi difuzat la televiziunea spaniolă pentru prima dată de când țara a început să participe, în 1961. Postul public irlandez RTÉ a anunțat încă din decembrie anul trecut că nu va transmite și nici nu va participa la eveniment.

Olanda și Islanda s-au retras, de asemenea, din concurs în decembrie anul trecut, însă competiția va fi difuzată pe posturile lor naționale, NPO și RÚV.

Ediția din acest an, care marchează a 70-a aniversare a Eurovisionului, va avea 35 de țări participante și este programată să aibă loc la Viena, capitala Austriei, între 12 și 16 mai.

România va fi reprezentată la Eurovision 2026 de Alexandra Căpitănescu, cu piesa „Choke Me”.

Retragerile au fost determinate de decizia organismului organizator, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), de a permite Israelului să participe, în ciuda criticilor privind comportamentul său în războiul din Gaza.

Prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, reales în urma unor alegeri strânse în luna martie, a fost un critic vocal al războiului purtat de Israel. În august 2025, guvernul său a anunțat interzicerea importurilor de produse provenite din așezările israeliene din Cisiordania ocupată, ca parte a răspunsului la „politica guvernului israelian care subminează perspectivele unei păci durabile”.

Desfășurat sub sloganul „Uniți prin muzică”, concursul Eurovision încearcă să pună muzica pop înaintea politicii, dar s-a confruntat în mod repetat cu dificultăți în a ține tensiunile globale departe de scenă. Rusia a fost exclusă din competiție din 2022, după invazia sa în Ucraina.

Războiul din Gaza a provocat valuri de nemulțumire în jurul concursului, organizatorii reacționând la protestele din afara locațiilor prin restricționarea afișării steagurilor politice.

Ediția din acest an va introduce reguli noi menite să împiedice guvernele și terții să promoveze piesele pentru a influența votanții.

Unele țări și-au exprimat îngrijorarea cu privire la metodele de promovare considerate excesive, după ce Israelul a câștigat votul publicului la concursul din luna mai, clasându-se pe locul al doilea în clasamentul general după luarea în considerare a voturilor juriului.