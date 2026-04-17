S-a deschis „Bob&Bike Adrenalina Gârboavele”, o zonă de agrement unică în România, cu pistă de bob printre copaci

S-a deschis oficial o zonă de agrement unică în România. Este vorba despre „Bob&Bike Adrenalina Gârboavele”. Vizitatorii au acces la două piste de bob, două trasee de biciclete, unul pentru familie și unul competițional, un turn de escaladă de 10 metri, locuri de joacă, foișoare și un amfiteatru în aer liber.

Investiția s-a ridicat la peste 3 milioane de euro.

Zona de agrement unică în România a fost inaugurată în Pădurea Gărboavele din județul Galați. Printre principalele atracții se numără două piste de bob suspendat, cu o distanță totală de peste 1,5 km care pot fi folosite pe tot parcursul anului.

„O pistă de bob de aproximativ 700m sau aproape 700m. Este o pistă bob speed pentru cei care sunt împătimiți de adrenalină, pentru că este o pistă unică în România, pe role magnetice și prinde o viteză de aproape 40 km/h, apoi o altă pistă de bob. E vorba de o pistă de aproape 900 și ceva de metri lungime. Este o pistă family”, a declarat Costel Fotea, președinte CJ Galați.

Iubitorii de adrenalină au la dispoziție și alte sectoare, precum piste de biciclete montane cu două trasee, dar și un traseu de cross-country olimpic cu o lungime totală de aproape 7 km. Senzații tari se simt și pe zidul de cățărare înalt de 10 metri.

„E altceva pentru pentru ciclism. Comunitatea de Galați are ciclism, avem campioni naționali, avem doi campioni juniori și master, Facem ciclism. Am avut concurs acum o aproape o lună de zile, pe 28 martie. Am avut concurs în Gârboavele, deci de ciclism montan e nevoie”, spune un sportiv.

Investiția, care s-a ridicat la peste 3 milioane de euro, reprezintă un pas important în modernizare a infrastructurii de agrement din județul Galați.

„Cel mai frumos parc de aventură din România, aș putea spune, pentru că unul mai complex ca ăsta nu cred că există. Să ai și grădină Zoologică, să ai și Muzeul Satului, să ai și muzeu pescăresc, și toate la un loc și parc de aventură, de distracții”, a mai declarat Costel Fotea, președinte CJ Galați.

„Investițiile efectuate de Consiliul Județului, precum și celelalte obiective private au creat cadrul favorabil ca noi să devenim și să fim singura comună catalogată cu statut de stațiune turistică de interes local din județul Galați”, a declarat Petrică Bratu, primar Tulucești

Pe lângă pistele de bob și de ciclism montan, vizitatorii se pot bucura de locuri de joacă special amenajate pentru cei mici și o zonă de relaxare cu spații verzi, foișoare și facilități pentru întreaga familie.