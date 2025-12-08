Satul în care treizeci de oameni împart aceeași mașină. Fiecare scrie pe caiet distanța și kilometrajul

1 minut de citit Publicat la 23:30 08 Dec 2025 Modificat la 23:50 08 Dec 2025

De patru ani, treizeci de locuitori ai unui sat din regiunea Drôme, din Franța, împart o singură mașină. FOTO: Instagram

De patru ani, treizeci de locuitori ai unui sat din regiunea Drôme, din Franța, împart o singură mașină, un Citroën ZX vechi, care a devenit o adevărată „mascotă” a comunității, relatează presa franceză.

În satul din Drôme trăiesc 600 de locuitori. Aproape oricine poate conduce Citroën-ul ZX vintage din 1996, care a ajuns să fie folosit în comun. Această inițiativă a fost lansată de Xavier Charles și Adrien Zask.

Povestea a devenit virală în toată Franța și arată cum o comunitate poate trăi orginal și ecologic.

„25 de cenți pe kilometru”

Prima persoană a înmatriculat vehiculul pe numele său, inclusiv asigurarea, dar l-a pus la dispoziția sătenilor, cu condiția ca aceștia să respecte anumite reguli de bază, să contribuie la întreținerea și inspecțiile vehiculului și să plătească combustibilul: „25 de cenți pe kilometru”, a specificat el, „benzină inclusă”.

Prin urmare, fiecare utilizator a înregistrat, într-un mic caiet, distanța parcursă și kilometrajul indicat la începutul și sfârșitul fiecărei călătorii, pentru a împărți costurile în mod echitabil.

Cheile au fost încredințate proprietarului barului și tutungeriei din sat, deschise zilnic între orele 7:00 și 22:00.

„E automată, ușor de condus” și chiar echipată cu casetofon, spune amuzat Xavier Charles, care descrie mașina ca „un fel de mascotă în sat”.