Satul în care treizeci de oameni împart aceeași mașină. Fiecare scrie pe caiet distanța și kilometrajul

De patru ani, treizeci de locuitori ai unui sat din regiunea Drôme, din Franța, împart o singură mașină, un Citroën ZX vechi, care a devenit o adevărată „mascotă” a comunității, relatează presa franceză.
În satul din Drôme trăiesc 600 de locuitori. Aproape oricine poate conduce Citroën-ul ZX vintage din 1996, care a ajuns să fie folosit în comun. Această inițiativă a fost lansată de Xavier Charles și Adrien Zask.
Povestea a devenit virală în toată Franța și arată cum o comunitate poate trăi orginal și ecologic.
„25 de cenți pe kilometru”
Prima persoană a înmatriculat vehiculul pe numele său, inclusiv asigurarea, dar l-a pus la dispoziția sătenilor, cu condiția ca aceștia să respecte anumite reguli de bază, să contribuie la întreținerea și inspecțiile vehiculului și să plătească combustibilul: „25 de cenți pe kilometru”, a specificat el, „benzină inclusă”.
Prin urmare, fiecare utilizator a înregistrat, într-un mic caiet, distanța parcursă și kilometrajul indicat la începutul și sfârșitul fiecărei călătorii, pentru a împărți costurile în mod echitabil.
Cheile au fost încredințate proprietarului barului și tutungeriei din sat, deschise zilnic între orele 7:00 și 22:00.
„E automată, ușor de condus” și chiar echipată cu casetofon, spune amuzat Xavier Charles, care descrie mașina ca „un fel de mascotă în sat”.