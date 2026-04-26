Top 10 țări cu cel mai ridicat IQ din lume în 2026: Asiaticii conduc clasamentul global, un singur stat din Europa e pe listă

Clasamentele globale ale IQ-ului atrag frecvent atenția deoarece încearcă să compare scorurile medii ale testelor cognitive între diferite țări. Setul de date din 2026 arată câteva schimbări clare în anumite state, unele țări înregistrând îmbunătățiri, în timp ce altele au scăzut ușor față de anul trecut, potrivit Times of India.

Coreea de Sud, China și Japonia rămân în continuare în frunte, menținându-și pozițiile. În același timp, apar schimbări în țări precum Vietnam și Australia, care evoluează în direcții diferite.

Aceste date provin din eșantioane de participanți și metode standardizate de testare. Specialiștii subliniază adesea că astfel de rezultate pot fi influențate de factori culturali, educaționali și socio-economici. Prin urmare, aceste valori trebuie interpretate cu prudență, deoarece reflectă medii de dezvoltare complexe, nu diferențe fixe sau inerente ale potențialului cognitiv.

Înțelegerea acestor rezultate necesită o analiză care depășește cifrele brute, luând în considerare modul în care diferite elemente sistemice influențează performanța națională.

Ce este IQ-ul

IQ-ul (coeficientul de inteligență) este un scor obținut în urma unor teste standardizate care încearcă să măsoare anumite abilități cognitive, precum gândirea logică, rezolvarea problemelor, memoria sau înțelegerea verbală.

Acest scor este raportat la media populației, stabilită la 100, astfel încât o valoare în jurul acestui nivel este considerată medie, iar abaterile indică performanțe mai ridicate sau mai scăzute comparativ cu restul oamenilor.

Este important de înțeles că IQ-ul nu reflectă întreaga inteligență a unei persoane. El nu include aspecte precum creativitatea, inteligența emoțională sau abilitățile sociale și poate fi influențat de factori precum educația, mediul sau cultura.

Din acest motiv, este considerat doar un indicator limitat al anumitor capacități cognitive, nu o măsură completă a valorii sau potențialului unei persoane.

Scorul mediu de IQ pe țări în 2026

Scorurile IQ sunt adesea utilizate pentru a compara performanța cognitivă între țări, însă aceste cifre sunt controversate și intens dezbătute.

Coreea de Sud

Coreea de Sud ocupă primul loc, cu un IQ mediu de 106,97. Deși creșterea față de anul precedent este minimă, rămâne semnificativă. Sistemul educațional este considerat strict și competitiv. Rata de participare este ridicată, cu peste 26.999 de persoane implicate în studiu. Îmbunătățirea este mică, dar pozitivă.

China

China se află pe locul al doilea, cu un scor de 106,48. Acesta indică o ușoară scădere față de 107,19 anul trecut. În ciuda acestui declin, China rămâne printre liderii globali. Eșantionul este foarte mare, cu peste 229.000 de participanți, ceea ce conferă relevanță statistică ridicată. Scăderea este mică, dar vizibilă comparativ.

Japonia

Japonia ocupă locul al treilea, cu un scor de 106,30. Nu există variații semnificative față de perioada precedentă (-0,10), ceea ce indică stabilitate. Aproximativ 56.000 de persoane au participat la studiu.

Iran

Iranul se clasează pe locul patru, cu un IQ de 104,80. Scăderea față de anul anterior este de -1,50, una dintre cele mai mari din top cinci. Numărul participanților depășește 10.000. Declinația ar putea fi legată de variații în selecția eșantionului sau condițiile de testare, fără o cauză clar identificată. Totuși, Iranul rămâne în categoria superioară la nivel global.

Australia

Australia ocupă locul cinci, cu un IQ de 104,45. Țara înregistrează una dintre cele mai mari creșteri din clasament (+1,88), fiind un caz aparte în top zece. Eșantionul este mai mic, sub 4.000 de participanți. Creșterea a dus la o urcare în clasament.

Rusia

Rusia se află pe locul șase, cu un scor de 103,78. Creșterea este de +0,62 față de anul precedent, indicând o evoluție graduală. Cu 29.170 de participanți, rezultatul are o bază statistică solidă. Țara rămâne în zona mediană a topului.

Singapore

Singapore ocupă locul șapte, cu un IQ de 103,56. Scăderea de -1,58 este una dintre cele mai mari din acest set de date. Cu toate acestea, țara rămâne în top zece. Eșantionul este relativ mic, cu 6.880 de participanți.

Mongolia

Mongolia se situează pe locul opt, cu un scor de 102,61. Diferența față de anul trecut este mică (-0,25), indicând stabilitate. Numărul participanților este redus, 2.437 persoane.

Noua Zeelandă

Noua Zeelandă ocupă locul nouă, cu un IQ de 102,35. Creșterea este de +0,27. Eșantionul este mic, cu 1.184 de participanți, iar variația nu este suficient de mare pentru a schimba poziția în clasament.

Vietnam

Vietnam încheie topul pe locul zece, cu un scor de 102,26. Cea mai mare creștere din setul de date este înregistrată aici (+2,14). Cu 14.915 participanți, rezultatul este relativ solid. Această evoluție consolidează poziția țării în top zece.