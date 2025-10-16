Toți ochii au fost pe ”îngerii” Victoria’s Secret. Adriana, Bella și Candice s-au întors după șase ani pe podiumul din Brooklyn

După o pauză de șase ani și relansarea spectaculoasă din 2024, Victoria’s Secret Fashion Show a revenit miercuri cu o ediție plină de strălucire, diversitate și vedete internaționale. Evenimentul a avut loc la Brooklyn, New York, și a dus celebra paradă de lenjerie la un nou nivel, scrie Forbes.

După ani de controverse și critici, brandul Victoria’s Secret a trecut printr-un amplu proces de rebranding, promițând o abordare mai inclusivă și autentică. „Am citit comentariile și v-am auzit”, a transmis compania pe Instagram înaintea evenimentului, adăugând că noul show va „reflecta cine suntem astăzi, păstrând tot ce ați iubit dintotdeauna”.

Printre vedetele care au revenit în lumina reflectoarelor s-au numărat Adriana Lima, Anok Yai, Lily Aldridge, Imaan Hammam, Joan Smalls, Gigi Hadid, Ashley Graham și Alex Consani. De asemenea, Tyra Banks și-a recăpătat aripile de „înger” după mai bine de două decenii, într-un moment emoționant al revenirii sale pe podium.

Modelele Bella și Gigi Hadid, Paloma Elsesser și Adriana Lima au defilat pe fundalul unor prestații live spectaculoase semnate de Lisa, Tyla și legendara Cher.

Ediția din 2025 a marcat o premieră istorică: Angel Reese, vedeta baschetului american, a devenit prima sportivă profesionistă care a urcat pe podiumul Victoria’s Secret. Alături de ea au debutat Yumi Nu, Precious Lee, Iris Law, Daiane Sodre, Quen Blackwell și actrița Barbie Ferreira.

Cu doar câteva ore înainte de spectacol, Suni Lee, gimnasta americană medaliată cu aur olimpic, a anunțat pe Instagram că va participa la show, descriind momentul drept „un vis devenit realitate”.

Scena muzicală a fost la fel de impresionantă, cu nume de top: Missy Elliott, legenda hip-hop-ului, Karol G, superstarul columbian al reggaetonului, cântăreața americană Madison Beer și fenomenul K-pop TWICE.

De-a lungul anilor, pe scena Victoria’s Secret au cântat artiști precum Lady Gaga, Taylor Swift, Usher sau Selena Gomez, dar ediția de anul acesta a celebrat puterea și diversitatea femeilor într-un mod fără precedent.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 a adus laolaltă supermodele consacrate, artiști internaționali, influenceri și atleți de elită, într-un spectacol care a fost deja considerat unul dintre cele mai memorabile evenimente de modă ale anului.

„Nu mai este doar un show de modă. Este o declarație despre cine sunt femeile de astăzi”, au transmis organizatorii la finalul evenimentului.