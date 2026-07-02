A apărut jobul de vis în Europa: Ca „cercetător al carismei” ești plătit să călătorești și să vorbești cu străini. Cât este salariul

1 minut de citit Publicat la 12:32 02 Iul 2026 Modificat la 12:32 02 Iul 2026

Doi străini stau de vorbă într-o gară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O aplicație de dezvoltare personală a lansat un anunț de angajare pentru un rol neobișnuit: „Global Charisma Scout” (n.r cercetător global al carismei). Jobul presupune că persoana selectată va călători prin Europa și va interacționa cu străini, cu scopul de a evalua cât de ușor se leagă conversațiile în diferite orașe, potrivit Euronews.

Compania RiseGuide intenționează să creeze un „European Charisma Index” (n.r. index de carismă european), un clasament al orașelor europene în funcție de cât de ușor este să pornești o conversație cu localnicii.

Ce presupune jobul: salariu și fișa postului

Persoana angajată va primi un salariu de 3.000 de dolari pe lună (aproximativ 2.630 de euro) și va călători timp de opt săptămâni prin mai multe orașe din Europa, unde va documenta interacțiunile cu persoane necunoscute.

Evaluarea orașelor se va face pe baza unor criterii precum:

deschiderea oamenilor față de conversații,

nivelul de prietenie și căldură socială,

ușurința de a iniția o discuție cu necunoscuți.

Rezultatele vor fi folosite pentru realizarea clasamentului „European Charisma Index”, care va arăta în ce orașe este cel mai simplu să pornești o conversație spontană.

Orașele incluse în proiect

Printre orașele care vor fi analizate se numără:

Roma

Barcelona

Lisabona

Paris

Dublin

Atena

Amsterdam

Berlin

Cerințe pentru candidați

Pentru a aplica, candidații trebuie să fie:

energici și extrovertiți,

independenți,

interesați de interacțiunea cu oamenii.

De asemenea, este necesar să poată călători în interiorul Uniunii Europene și să locuiască dintr-o valiză timp de două luni. Cunoașterea unei a doua limbi străine reprezintă un avantaj.

Ce include pachetul

Pe lângă salariu, RiseGuide acoperă și:

costurile pentru zboruri,

cazare,

experiențe pe durata călătoriei.

Procesul de aplicare

Candidații trebuie să trimită un CV și un videoclip de 3–4 minute în care explică de ce ar fi potriviți pentru rolul de „Global Charisma Scout”. De asemenea, sunt solicitate linkuri către profilurile publice de social media, precum Instagram sau TikTok.

Compania nu a specificat un termen limită clar în materialul de prezentare, însă aplicarea se face online.

Jobul este prezentat ca o combinație între călătorie, cercetare socială și interacțiune directă cu oameni din diferite culturi europene.