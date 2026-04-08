A înflorit primul bujor de stepă din 2026 în Rezervaţia de la Zau de Câmpie, unică în Europa: Când se deschide sezonul de vizitare

Primul bujor de stepă înflorit în 2026 în Rezervaţia de la Zau de Câmpie. Sursa foto: Ciprian Cenan

Custodele Rezervaţiei de Bujori de Stepă (Paeonia tenuifolia) de la Zau de Câmpie, din Mureș, Ciprian Cenan, a anunţat, miercuri, înflorirea primului bujor, deschiderea sezonului oficial de vizitare urmând să aibă loc la sfârşitul săptămânii viitoare.

„Surpriză mare să găsim azi primul bujor înflorit! Va mai dura câteva zile până să se mai deschidă şi alţii, timp în care noi vom amenaja potecile. Deschidem sezonul din week-end-ul care vine, urmând ca pe parcurs să vă informez despre stadiul procesului de înflorire! Rugămintea noastră, ca în fiecare an, este să respectaţi zona, indicatoarele din rezervaţie, mai ales cel cu circulaţia pe potecă”, a transmis custodele Ciprian Cenan, într-o postare pe Facebook.

Bujorii de Stepă de la Zau de Câmpie înfloresc în perioada aprilie-mai, uneori până în iunie, în funcţie de temperatură, rămân înfloriţi doar şapte zile, au o înălţime între 10 până la 30 de centimetri şi au florile de culoarea roşu aprins, care le conferă un farmec unic.

› Vezi galeria foto ‹

Rezervaţia de Bujori de Stepă este unică în Europa

Rezervaţia de Bujori de Stepă (Paeonia tenuifolia) de la Zau de Câmpie, unică din Europa prin faptul că este şi cel mai înalt loc din lume în care această floare s-a adaptat, a fost înfiinţată în 1932 de academicianul Alexandru Borza, considerat fondatorul şcolii româneşti de botanică, pe o suprafaţă de 2,5 hectare, floarea fiind salvată de la dispariţie de primul custode, Marcu Sâncrăianu.

Deşi era custode onorific şi nu era plătit, Marcu Sâncrăianu a extins suprafaţa rezervaţiei la 3,5 hectare, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, şi a îngrijit florile timp de peste 60 de ani, până la vârsta de 91 de ani.

Primele referiri privind Bujorul de Stepă de la Zau de Câmpie au fost făcute în anul 1846, când floarea a fost expusă la Viena, într-un ierbar, cu ocazia prezentării florei Transilvaniei.

Înflorirea bujorilor de stepă în Rezervaţia de la Zau de Câmpie din acesta an va fi celebrată, în perioada 25-26 aprilie, prin organizarea celei de-a III-a ediţii a Festivalului Bujorului la Castel.