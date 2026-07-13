Accesul la Lacul Sfânta Ana va fi schimbat din această săptămână. Tinovul Mohoş va putea fi vizitat fără ghid

Accesul la Lacul Sfânta Ana va fi schimbat începând din această săptămână. FOTO: Profimedia Images

Accesul la Lacul Sfânta Ana va fi schimbat începând din această săptămână, vizitatorii urmând să plătească bilet pentru o zi, care include accesul la centrul de vizitare şi trei ore de parcare gratuită, iar Tinovul Mohoş va putea fi vizitat fără ghid obligatoriu.

Directorul Asociaţiei "Pro Szent Anna" ("Pro Sfânta Ana"), Dósa Elek-Levente, a declarat pentru Agerpres că biletele vor putea fi cumpărate atât la faţa locului, cât şi online, prin intermediul unei platforme de ticketing.



Noul bilet va permite accesul la Centrul Ecoturistic, recent inaugurat, precum şi la Lacul Sfânta Ana şi Tinovul Mohoş. În preţul acestuia este inclusă şi parcarea gratuită pentru trei ore, timp considerat suficient pentru vizitarea centrului şi a celor două obiective importante din zonă. După expirarea celor trei ore, parcarea va fi taxată cu 3 lei pentru fiecare jumătate de oră.



Vor exista mai multe categorii de bilete, pentru adulţi, elevi şi copii, iar copiii cu vârsta sub cinci ani vor beneficia de acces gratuit. De asemenea, vor fi disponibile bilete de familie şi bilete pentru grupuri.



Dósa Elek-Levente a precizat că o altă schimbare importantă vizează Tinovul Mohoş, care va putea fi vizitat individual, fără ghid obligatoriu.

Pentru siguranţa turiştilor şi protejarea rezervaţiei, de o parte şi de cealaltă a podeţelor pe care se vizitează Tinovul Mohoş a fost instalat un gard electric.



"Aşa cum se face şi la Sfânta Ana, se va putea intra liber în Tinov şi petrece atâta timp cât se doreşte, serviciul de ghidaj devenind unul opţional, liber comandabil, evident contra cost. (...) Astfel, fiecare îşi va putea alege tipul de experienţă dorit", a explicat Dósa Elek-Levente.



Potrivit acestuia, schimbarea a fost determinată atât de creşterea interesului pentru Tinovul Mohoş, cât şi de lipsa personalului necesar pentru a asigura ghidajul obligatoriu tuturor grupurilor de turişti. În plus, experienţa vizitării devenise mai puţin plăcută din cauza grupurilor foarte numeroase.



Dósa Elek-Levente a mai arătat că turiştii vor putea afla, atât de pe panourile de informare din Tinovul Mohoş, cât şi la Centrul Ecoturistic, toate informaţiile oferite până acum de ghizi.



O dată cu inaugurarea Centrului Ecoturistic, turiştii au la dispoziţie spaţii moderne de informare, sală de proiecţie, expoziţii interactive, precum şi un model tridimensional al vulcanului Ciomad.



De asemenea, au fost amenajate toalete moderne şi a fost implementat un sistem de reciclare a apei gri, pentru reducerea consumului de apă.

În incintă există şi o nouă sală de mese şi o terasă, acestea fiind potrivite atât pentru odihnă şi relaxarea vizitatorilor, cât şi pentru organizarea unor mici evenimente. Totodată, există şi un mini-parc interactiv pentru copii, unde aceştia trebuie să facă faţă unor provocări interesante.



Pe lângă vizitarea celor două rezervaţii naturale, turiştii îşi pot completa experienţa cu plimbări cu barca sau cu pontonul electric pe lac.



Toate acestea atracţii, spune Dósa Elek-Levente, oferă posibilitatea iubitorilor de natură şi tuturor celor interesaţi să petreacă o zi întreagă într-un cadru natural de poveste. "Serviciile centrului de cunoştinţe, infrastructura de vizitare reînnoită şi sistemul nou de vizitare aduc Lacul Sfânta Ana şi Tinovul Mohoş in secolul XXI şi oferă experienţe demne de valoarea şi renumele locului. Aşteptăm cu drag toţi vizitatorii să vină la Lacul Sfânta Ana şi să aibă experienţe de neuitat", a conchis directorul Asociaţiei "Pro Szent Anna".