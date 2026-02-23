Alertă pentru turiști: Ce trebuie să faci dacă ești blocat în Mexic. MAE a transmis precizări despre românii aflați acolo

4 minute de citit Publicat la 10:58 23 Feb 2026 Modificat la 10:59 23 Feb 2026

O mașină incendiată a lovit un supermarket din Guadalajara, în toiul manifestațiilor violente din Mexic, 22 februarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Guvernul Statelor Unite i-a îndemnat pe cetățenii americani aflați în mai multe state mexicane, inclusiv în destinații turistice populare precum Jalisco, Baja California și Quintana Roo, să se adăpostească și să evite deplasările, după izbucnirea unor violențe în urma morții liderului cartelului Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”. Totodată, Ministerul Afecerilor Externe din România a transmis luni câteva precizări despre turiștii români aflați în acest moment în Mexic.

Deși aeroporturile funcționează în mod normal, mai multe zboruri interne și internaționale au fost anulate în vestul Mexicului, în orașe precum Guadalajara și Puerto Vallarta.

Un rezident din Dallas, Adryan Moorefield, urma să se întoarcă acasă din Puerto Vallarta duminică, însă a aflat că membri ai grupărilor de crimă organizată au incendiat autobuze, au blocat drumuri și s-au confruntat cu autoritățile.

„A fost un șoc total, aproape ca și cum ai fi într-o altă realitate. Am mai fost în Puerto Vallarta și am crezut că este un loc simplu și sigur pentru o vacanță rapidă la plajă”, a declarat acesta pentru CNN.

„Toată lumea alerga pe stradă, țipând”

Un alt turist american, Jim Beck, a povestit pentru CNN că a ieșit din hotel pentru a lua micul dejun și a văzut „taxiuri aruncate în aer peste tot prin oraș, blocând drumurile”.

„Imediat după aceea, toată lumea alerga pe stradă, țipând, iar oamenilor li s-a spus să se întoarcă în hoteluri”, a relatat el. De atunci, bărbatul a rămas închis în hotel, așteptând indicații privind momentul în care va fi sigur să iasă.

O altă turistă, identificată doar cu prenumele Mari, a spus că familia sa, împreună cu cei doi copii mici, s-a adăpostit în locuința închiriată pentru vacanță, în timp ce violențele continuau în exterior. „Este foarte înfricoșător. Întregul golf era acoperit de foc. Ore în șir a fost un nor gros de fum, nu se vedea nimic”, a declarat aceasta.

Ambasada Statelor Unite în Mexic avertizează cetăţenii să se adăpostească în locaţiile în care se află şi că situaţia de securitate rămâne critică. Deşi nu au fost închise, momentan, aeroporturi internaţionale, operaţiunile au fost perturbate de numeroasele blocaje rutiere.

Ce spune MAE despre valul de violențe din Mexic

„Ambasada României în Mexic se află permanent în legătură cu autorităţile mexicane”, a transmis luni Ministerul Afecerilor Externe din România.

Până acum, ambasada României în Ciudad de Mexico nu a primit solicitări de asistenţă consulară.

Potrivit informaţiilor Ministerului de Externe, pe teritoriul Mexicului se află, în acest moment, mai mulţi turişti români, însă aceştia se află, deocamdată, înafara zonelor afectate de valul de violenţe.

Locații din Mexic vizate de atenționări de securitate

Locații : larg răspândit, inclusiv statul Jalisco (inclusiv Puerto Vallarta, Chapala și Guadalajara), statul Baja California (inclusiv Tijuana, Tecate și Ensenada), statul Quintana Roo (inclusiv Cancun, Cozumel, Playa del Carmen și Tulum), statul Nayarit (inclusiv zona Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta), inclusiv zona Maertalo Vallarta (inclusiv zona Puertalo Vallarta) și zona Puertalo Vallarta (inclusiv zona Puertalo Vallarta) Statele Guanajuato, Guerrero, Estado de Mexico, Michoacan, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, Veracruz și Zacatecas

Din cauza operațiunilor de securitate în curs, a blocajelor rutiere și a activităților infracționale aferente, cetățenii americani din mai multe locații din Mexic sunt îndemnați să se adăpostească la domiciliu.

Personalul guvernului SUA din Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit), Ciudad Guzman (Jalisco), Cancun (Quintana Roo), Playa del Carmen (Quintana Roo), Cozumel (Quintana Roo), Reynosa (statul Tamaulipas), Tijuana (Baja California) și Michoacan se va adăposti la domiciliu și va lucra de la distanță luni, 23 februarie, iar cetățenii americani ar trebui să facă același lucru.

Întregul personal guvernamental SUA de la Consulatul General din Monterrey a fost instruit să rămână în zona metropolitană Monterrey, iar personalul guvernamental SUA a fost instruit să nu călătorească la Mazatlan până miercuri, 25 februarie.

Ce trebuie să faceți dacă vă aflați în zonele afectate

Potrivit recomandărilor Departamentului de Stat al SUA, persoanele aflate în regiunile afectate trebuie să:

Se adăpostească și să își limiteze deplasările neesențiale; să rămână în locuințe sau hoteluri.

Evite zonele în care au loc intervenții ale forțelor de ordine.

Fie atente la mediul înconjurător.

Urmărească presa locală pentru actualizări.

Respecte indicațiile autorităților locale și, în caz de urgență, să apeleze 911.

Evite aglomerațiile.

Țină legătura cu familia și prietenii, informându-i despre locație și starea lor prin telefon, mesaje sau rețele sociale.

Autoritățile recomandă prudență maximă până la stabilizarea situației.

Alerta din partea autorităților americane vine după ce armata mexicană l-a ucis duminică pe puternicul baron al drogurilor Nemesio Oseguera, alias El Mencho, șeful cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG) în cursul unei operațiuni militare.

Moartea unuia dintre cei mai căutați indivizi din țară, pentru care Statele Unite ofereau o recompensă de 15 milioane de dolari, a declanșat violențe ca represalii în mai multe regiuni ale Mexicului.