„Am cumpărat cu 500.000 € o casă în Spania în 2001, azi valorează cu 150.000 € mai puțin”. Capcana în care au căzut sute de străini

Spania a atras un număr mare de britanici care și-au cumpărat aici proprietăți unde să se stabilească odată cu retragerea din activitate FOTO: Hepta

Mulți cetățeni străini, în majoritate britanici, și-au cheltuit economiile de o viață pentru a-și cumpăra vile în Spania, sperând să își petreacă pensia fericiți sub soarele iberic.

Dar sute de britanici au pierdut bani, după ce li s-au vândut case construite ilegal pe terenuri protejate, care valorează cu aproximativ 30% mai puțin decât au costat inițial.

După mai bine de 20 de ani, acești cumpărători au văzut în sfârșit legea aplicată, după ce trei constructori, un arhitect al consiliului local și un fost primar de sat au fost condamnați pentru fraudă și alte infracțiuni conexe, relatează The i Paper.

Adrian Hobbs, în vârstă de 67 de ani, un om de afaceri ieșit la pensie din Southampton, care locuiește în Spania de cinci ani, a cumpărat în 2001 o casă de 500.000 € în satul Llíber, lângă Alicante. Valoarea proprietății a scăzut cu 150.000 €.

Hobbs, care suferă de cancer, a spus că sănătatea i-a fost afectată de această problemă. „Cel mai bun medicament pe care l-am primit a fost să primesc o copie a sentinței”, a declarat pentru The i Paper după verdictul de săptămâna trecută.

I s-au acordat 100.000 € despăgubiri, dar el și mulți alții aflați în situația lui sunt sceptici că vor primi vreodată acești bani de la escroci.

Hobbs, care a condus demersurile în justiție, spune că va continua să lupte până când va primi despăgubirile. „Nu ne vom opri până nu primim compensațiile. Aceasta este promisiunea mea către colegii care m-au ajutat în această campanie, care, din păcate, au decedat. Aproximativ 40 de persoane au murit”.

June Mason, în vârstă de 73 de ani, din Solihull, a cumpărat o casă împreună cu soțul ei - decedat între timp - John, în 2002, pentru 250.000 €. A vândut casa pentru 375.000 €, sub valoarea de piață care era de 425.000 €.

„A fost un coșmar de la început, când am realizat că proprietatea era ilegală. Erau ca o mafie”, a spus ea. „Dar pariez că nu și-au imaginat că o să venim să luptăm așa”.

Escrocheria a avut loc între 1999 și 2003 în Llíber, un sat cu aproximativ 900 de locuitori, în plin boom imobiliar din Spania anilor 2000, când mulți britanici au devenit victime ale constructorilor fără scrupule care erau complici cu primarii satelor.

În ceea ce se crede a fi cel mai mare caz de acest fel, circa 500 de britanici au aflat că proprietățile lor, evaluate între 200.000 € și 1 milion €, erau ilegale.

Trei constructori, un arhitect de consiliu local și un fost primar știau că cele 292 de proprietăți au fost construite pe un teren considerat „rustic”, unde construcțiile erau interzise.

Săptămâna trecută, o instanță din Alicante a condamnat constructorii, dintre care unul este britanic, și arhitectul pentru fraudă, iar pe fostul primar pentru abuz în serviciu. Toți au negat faptele.

Instanța a aplicat amenzi, pedepse cu suspendare și a ordonat despăgubiri totale în valoare de 3,5 milioane €.

În ciuda luptei îndelungate pentru dreptate, victimele nu și-au văzut casele puse în legalitate, pentru că actualul consiliu local nu a acordat autorizații.

Amador Signes Arabí, arhitect municipal, și constructorii Miguel Muntaner Alomar, Peter Antonius Schmidt și Trevor John Henry Bourne, britanic, au fost condamnați pentru fraudă. José Mas, fost primar, pentru abuz în serviciu.

Arabí, Signes, Muntaner și Bourne au primit câte doi ani de închisoare, ceea ce în Spania echivalează cu sentințe suspendate dacă inculpatul nu are condamnări anterioare.

Mas are interdicție de a ocupa funcții publice timp de trei ani și a fost amendat cu 1.800 €.

Gerardo Vasquez, avocat imobiliar și militant împotriva caselor ilegale, cetățean britanic și spaniol, a spus: „Cu siguranță, este cel mai mare caz despre care am auzit în care sunt implicați cumpărători străini. A durat mult timp și admir tenacitatea lor, mai ales a liderului celor afectați, Adrian Hobbs”.