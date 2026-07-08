Amendă de până la 200 de euro dacă te plimbi în costum de baie sau fără tricou. Încă un oraș din Italia ia măsuri contra turiștilor

Varenna a introdus amenzi de până la 200 de euro pentru turiștii care se plimbă la bustul gol sau în costum de baie

O localitate turistică de pe malul lacului Como, Italia, a introdus amenzi de până la 200 de euro pentru turiștii care se plimbă la bustul gol sau în costum de baie, scrie The Guardian.

Este cea mai recentă măsură luată de o destinație turistică din Italia pentru a limita comportamentul considerat indecent al unor vizitatori.

Varenna resimte presiunea numărului tot mai mare de turiști, iar autoritățile au decis să introducă reguli noi pentru a proteja imaginea localității și pentru a le asigura un minimum de liniște celor aproximativ 650 de locuitori.

Astfel, plimbările prin sat la bustul gol sau în costum de baie, ținute care sunt permise doar pe plajele de pe malul lacului sau în timpul excursiilor cu barca pe lacul Como, sunt acum interzise. Cei care nu respectă regula riscă amenzi între 50 și 200 de euro.

În plus, grupurile de turiști nu mai pot avea mai mult de 25 de persoane și nu au voie să blocheze străduțele înguste, pavate cu piatră, ale Varennei. Ghizilor le-a fost interzisă și folosirea boxelor sau a sistemelor de amplificare.

"Varenna este minunată și suntem mândri să primim în fiecare an sute de mii de vizitatori din întreaga lume", a declarat Mauro Manzoni, primarul localității. "Totuși, calitatea vieții locuitorilor noștri nu poate fi sacrificată pe altarul turismului de masă."

Regulile sunt în vigoare de câteva zile și par să fie bine primite de localnici, mai ales interdicțiile privind ținuta turiștilor.

"Pe plajă poți face ce vrei, dar atunci când te plimbi prin sat și intri în magazine, restaurante, biserici sau în piață, trebuie să fii îmbrăcat decent", a declarat un proprietar de magazin pentru Mediaset TGCom24.

Un alt comerciant a spus: "Era timpul. Este o măsură bună. Important este să se asigure că va fi și aplicată."

Multe orașe și localități din Italia au introdus măsuri similare, în încercarea de a gestiona turismul excesiv.

În 2022, primarul de atunci al orașului Sorrento a descris plimbările în costum de baie sau la bustul gol drept un "comportament indecent larg răspândit", care afecta imaginea orașului, și a introdus amenzi usturătoare.

În Portofino, stațiune exclusivistă de pe coasta Liguriei, selfie-urile au fost interzise în 2023 în anumite zone, iar unele spații au fost desemnate drept "zone fără staționare", pentru a-i împiedica pe turiști să rămână prea mult timp în același loc.