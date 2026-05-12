Bilete de avion la preț redus: Destinațiile din Europa care s-au ieftinit brusc în prag de vară

2 minute de citit Publicat la 18:55 12 Mai 2026 Modificat la 18:55 12 Mai 2026

Deși prețul petrolului a explodat, unele bilete spre destinații populare s-au ieftinit. Foto: Getty Images

Vacanțele de vară se apropie, iar pentru mulți turiști costurile zborurilor au devenit un motiv de îngrijorare. Problemele legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane în Europa și creșterea puternică a prețului petrolului - cu peste 80% față de anul trecut - au alimentat temerile privind scumpirea călătoriilor. Totuși, în ciuda presiunilor din industrie, unele companii aeriene au început să reducă tarifele pentru a atrage din nou pasagerii, scrie Euronews.

O analiză realizată de Financial Times, pe baza celor mai ieftine bilete afișate pe Google Flights, arată că prețurile pentru mai multe destinații populare din sudul Europei au scăzut după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit publicației, tarifele au scăzut cu cel puțin 10% pe 15 rute, inclusiv pentru zboruri la Nisa, Palma de Mallorca sau Barcelona.

În unele cazuri, reducerile au fost și mai mari: zborurile dintre Milano și Madrid s-au ieftinit cu până la 44%. Financial Times notează că, acolo unde prețurile au crescut, majorările au fost „mai puțin semnificative”.

În contextul temerilor tot mai mari legate de costurile vacanțelor, British Airways a lansat ceea ce numește „promisiunea de vacanță”, prin care garantează că prețul plătit la rezervare rămâne fix, chiar dacă tarifele cresc ulterior.

Compania mai anunță că toate pachetele sale turistice sunt protejate prin schema ATOL și oferă posibilitatea achitării unui avans, urmând ca restul sumei să fie plătit mai târziu, fără costuri suplimentare după rezervare.

Interesul pentru vacanțe, la nivel record în Europa

În același timp, europenii nu par descurajați să călătorească în această vară. Din contră, interesul pentru vacanțe este la un nivel record.

Cel mai recent studiu realizat de European Travel Commission privind intențiile de călătorie arată că 82% dintre europeni plănuiesc să plece în vacanță în acest sezon.

Totuși, pentru cei care vor să călătorească mai departe, spre destinații din Asia, situația este diferită. Compania globală de consultanță Teneo arată că biletele de avion pe rutele dintre Europa și Asia s-au scumpit considerabil.

Potrivit analizei, chiar și cele mai ieftine bilete la clasa economică sunt, în medie, cu 24% mai scumpe decât anul trecut, cea mai mare creștere medie din ultimii cinci ani.

Între timp, și Comisia Europeană a intervenit în discuția despre taxele suplimentare aplicate de companiile aeriene atunci când cresc prețurile la combustibil.

„Oricine vinde bilete de avion trebuie să afișeze întotdeauna prețul final pe care îl va plăti pasagerul”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Acesta a precizat că prețul trebuie să includă toate taxele și costurile previzibile, iar introducerea unei suprataxe pentru combustibil după cumpărarea biletului „nu poate fi justificată”.

Chiar dacă unele tarife au început să scadă, sezonul estival rămâne marcat de incertitudini. În această lună, aproximativ 13.000 de zboruri programate au fost anulate la nivel global.

În Europa, grupul Lufthansa Group a anulat 20.000 de zboruri pentru a reduce costurile legate de combustibil. Alte companii, printre care Turkish Airlines, British Airways și KLM, și-au modificat la rândul lor rutele programate pentru perioada următoare.