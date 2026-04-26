Cameră de hotel de 40 de dolari în centrul Londrei? Poate părea o super ofertă, dar turiștii trebuie să știe un lucru

O opțiune de aproximativ 40 de dolari pe noapte, chiar lângă Piccadilly Circus, poate părea o adevărată afacere pentru mulți călători. Există însă o condiție.

Londra, cunoscută ca fiind unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, rămâne o destinație complicată ăentru turiștii care caută cazare accesibilă în centru. Tocmai de aceea, o opțiune de aproximativ 40 de dolari pe noapte, chiar lângă Piccadilly Circus, poate părea o adevărată afacere pentru mulți călători.

Există însă o condiție: oaspeții nu primesc o cameră obișnuită, ci dorm într-o capsulă minusculă, asemănată de CNN cu o cutie îngustă, aproape ca un sicriu. Reporterul CNN Barry Neild a mers să vadă cum este să petreci o noapte în ceea ce este prezentat drept cel mai mare hotel-capsulă din lume.

Confortabil sau claustrofobic?

Ideea este simplă: într-un oraș în care prețurile la hoteluri pot fi foarte mari, mai ales în zone centrale, hotelul-capsulă promite o alternativă ieftină pentru turiștii care vor doar un loc unde să doarmă. Pentru aproximativ 40 de dolari pe noapte, oaspeții pot sta în apropiere de Piccadilly Circus, una dintre cele mai aglomerate și cunoscute zone ale Londrei.

Potrivit descrierilor publicate, hotelul are aproape 1.000 de capsule de dormit, amenajate pe mai multe etaje. Conceptul este gândit mai ales pentru călători singuri, turiști cu buget redus sau persoane care vor să stea în centrul orașului fără să plătească tarifele obișnuite ale hotelurilor londoneze.

Hotelul este Zedwell Capsule Hotel Piccadilly Circus, aflat în clădirea London Pavilion, pe Shaftesbury Avenue. Potrivit informațiilor publicate de Zedwell, spațiul a fost transformat într-un hotel-capsulă cu peste 1.000 de capsule de dormit, situat deasupra luminilor din Piccadilly Circus.

Fiecare capsulă e realizată din lemn de stejar natural și dotată cu saltea Hypnos, lenjerie din bumbac egiptean, sistem de închidere pentru intimitate și oblon glisant. Hotelul promovează ideea unei cazări simple, silențioase și eficiente, într-un spațiu central unde prețurile sunt, în mod normal, mult mai ridicate.

Piccadilly Circus se află aproape de West End, de teatre, magazine, restaurante și zone turistice foarte căutate. Pentru mulți vizitatori, zona poate conta mai mult decât dimensiunea camerei, mai ales dacă scopul este explorarea orașului, nu petrecerea timpului în hotel.

Modelul hotelurilor-capsulă nu este nou. El a apărut în Japonia, unde spațiile mici de dormit au fost folosite ca soluție practică pentru călătorii care aveau nevoie de cazare rapidă și ieftină. În ultimii ani, conceptul s-a extins în marile orașe ale lumii, inclusiv în Londra, unde presiunea asupra pieței hoteliere și costurile ridicate au făcut loc unor formule de cazare mai compacte.

Zedwell Capsule Hotel Piccadilly Circus a fost prezentat de presa britanică drept cel mai mare hotel de acest tip, cu aproape 1.000 de capsule dispuse pe cinci etaje. Pentru unii turiști, experiența poate fi practică și chiar confortabilă. Pentru alții, spațiul redus, lipsa ferestrelor și sentimentul de izolare pot deveni greu de suportat.