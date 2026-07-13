Cea mai fotografiată plajă din Grecia va fi închisă în 2026. Navagio va fi extinsă cu 30 de metri pentru a salva celebra epavă

2 minute de citit Publicat la 23:35 13 Iul 2026 Modificat la 23:35 13 Iul 2026

Există planuri de extindere a popularei plaje cu 30 de metri spre mare, folosind pietriș. FOTO: Hepta

Una dintre cele mai emblematice plaje ale Greciei este pe cale să treacă prin cea mai mare transformare din ultimele decenii. Autoritățile elene au dezvăluit planuri de extindere a celebrei plaje Navagio din Zakynthos, în încercarea de a proteja legendara epavă de eroziune, în timp ce locul minunat rămâne închis vizitatorilor din cauza temerilor continue privind alunecările de teren, scrie Euronews.

Există planuri de extindere a popularei plaje cu 30 de metri spre mare, folosind pietriș.

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Anunțul vine în contextul în care plaja rămâne închisă pentru sezonul estival 2026. Autoritățile grecești au luat decizia de a interzice vizitarea ambarcațiunilor și a înotătorilor până pe 31 octombrie, din cauza preocupărilor legate de siguranță.

Acțiunea a venit în urma inspecțiilor efectuate de Organizația pentru Planificarea și Protecția împotriva Cutremurelor (OASP), care a identificat zona ca fiind expusă riscului de alunecări de teren extinse.

Plaja Navagio a fost închisă anterior în 2018, când o stâncă s-a prăbușit, rănind șapte persoane. În 2022, a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea de 5,4, care, din nou, a forțat închiderea sa temporară.

Vizitatorii insulei notoriu aglomerate pot admira plaja de sus, dar sunt prevăzute sancțiuni pentru persoanele care încearcă să coboare pe ea.

Autoritățile grecești reevaluează condițiile de siguranță de pe plajă de două ori pe an, pentru a lua decizii informate cu privire la drepturile de acces.

Nava, care a eșuat în octombrie 1980, a dat acestui loc frumos porecla de „Plaja naufragiului”, iar de atunci a devenit unul dintre cele mai fotografiate repere de coastă din lume.

De-a lungul anilor, epava s-a deteriorat semnificativ, coca metalică fiind erodată.

Autoritățile grecești speră că extinderea va proteja nava de daune suplimentare. În prezent, se află la aproximativ 25 de metri de mare, dar 45.000 de metri cubi de pietriș o vor îndepărta mai mult de apă.

După finalizarea extinderii, pot începe lucrările de restaurare a epavei în sine.