Cea mai frumoasă capitală din Europa a fost desemnată. Orașul de poveste care a depășit Parisul și Londra

Vizitatorii apreciază în special străzile curate, combinația armonioasă dintre clădirile istorice și cele moderne, dar și faptul că orașul poate fi explorat ușor la pas. Foto Getty Images

Parisul, Madridul sau Londra sunt printre cele mai vizitate capitale europene, însă un nou clasament arată că frumusețea nu este întotdeauna direct proporțională cu numărul de turiști. Titlul de cea mai frumoasă capitală a Europei a fost câștigat de un oraș mic, care primește anual de peste zece ori mai puțini vizitatori decât marile destinații turistice ale continentului, potrivit Express.

Clasamentul a fost realizat de compania Luxury France Tours, care a analizat peste trei milioane de recenzii publicate pe Tripadvisor pentru 46 de capitale europene. Cercetătorii au urmărit cât de des au folosit turiștii cuvinte precum „frumos” sau „spectaculos” în descrierea experiențelor lor.

Luxemburg a obținut primul loc

Pe primul loc s-a clasat Luxemburg, unde 18,15% dintre recenzii conțin astfel de aprecieri. Potrivit autorilor studiului, vizitatorii apreciază în special străzile curate, combinația armonioasă dintre clădirile istorice și cele moderne, dar și faptul că orașul poate fi explorat ușor la pas.

Deși atrage mai puțin de 1,5 milioane de turiști pe an, capitala Luxemburgului impresionează prin centrul vechi inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Orașul este construit pe stânci abrupte și este traversat de văi adânci, iar unul dintre cele mai apreciate puncte de belvedere este Chemin de la Corniche, supranumit „cel mai frumos balcon al Europei”. Promenada, lungă de aproximativ 800 de metri, oferă priveliști spectaculoase asupra văii râului Alzette și asupra centrului istoric.

Printre atracțiile emblematice se numără și Palatul Marelui Duce, reședința oficială a familiei conducătoare din Luxemburg. Clădirea poate fi vizitată în lunile de vară, iar turiștii descoperă încăperi decorate cu candelabre impresionante, elemente din fier forjat și ornamente aurite.

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La polul opus al luxului, dar la fel de spectaculoase, sunt Cazematele Bock, o rețea de galerii subterane cu o lungime totală de aproximativ 23 de kilometri. Construite începând cu anul 1644, acestea au avut un important rol defensiv și au fost folosite inclusiv ca adăposturi antiaeriene în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Un alt obiectiv apreciat de vizitatori este liftul panoramic Pfaffenthal, care poate fi utilizat gratuit. Ascensorul din sticlă urcă aproape 60 de metri și oferă o panoramă impresionantă asupra văii Alzette, făcând legătura dintre centrul vechi și cartierul Pfaffenthal.

Foarte căutat este și cartierul Grund, renumit pentru casele sale din piatră acoperite cu iederă, străduțele pavate și atmosfera romantică. Situat pe malul râului Alzette, cartierul este considerat unul dintre cele mai plăcute locuri pentru plimbări.

Clasamentul celor mai frumoase capitale europene

În clasamentul celor mai frumoase capitale europene, locul al doilea a revenit Bratislavei, apreciată pentru centrul său istoric și arhitectura gotică și barocă. Podiumul este completat de Monaco, orașul-stat de pe Coasta de Azur, cunoscut pentru priveliștile spectaculoase asupra Mării Mediterane.

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