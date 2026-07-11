Cele mai populare destinații de vacanță din Europa, comparate la prețuri. Unde plătești cu 40% mai puțin decât media UE

Olunezid, Turcia. Foto: Getty Images

Unde valorează cel mai mult banii de vacanță? O analiză Euronews Business a prețurilor din șapte dintre cele mai populare destinații europene arată că Turcia este, per ansamblu, cea mai ieftină, dar și cea mai scumpă când vine vorba despre alcool. Portugalia oferă, în schimb, cele mai bune prețuri la cazare și restaurante.

O masă pe malul mării, o cameră de hotel sau un pahar de vin pot costa foarte diferit, în funcție de țara în care este petrecută vacanța de vară.

Pentru a compara prețurile din șapte dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, Euronews Business a analizat datele Eurostat privind nivelul prețurilor pentru mai multe categorii de bunuri și servicii.

Datele nu arată costul exact al unei vacanțe, ci reflectă mediile naționale. În stațiunile foarte căutate, prețurile pot fi considerabil mai mari. De exemplu, o cameră de hotel în Atena și una pe insula Kos pot avea tarife diferite, dar ambele sunt incluse în media națională a Greciei.

Comparația include șapte țări.

Nivelul general al prețurilor: Turcia este cea mai ieftină

Mai mulți indici ai nivelului prețurilor compară costurile diferitelor bunuri și servicii, precum alimentele, băuturile, hainele și hotelurile. Indicele privind cheltuielile de consum final ale gospodăriilor reflectă nivelul general al prețurilor pentru bunurile și serviciile cumpărate de consumatori.

Mai simplu spus, dacă același coș de bunuri și servicii costă, în medie, 100 de euro în Uniunea Europeană, cât ar costa în fiecare dintre cele șapte țări?

Turcia este cea mai ieftină per ansamblu, potrivit analizei care ia în calcul peste 2.000 de bunuri și servicii. Un coș care costă 100 de euro în UE ajunge la doar 59,6 euro în Turcia, ceea ce înseamnă că prețurile sunt cu 40,4% mai mici decât media europeană.

Franța este cea mai scumpă dintre cele șapte țări, cu un nivel al prețurilor echivalent cu 100,3 euro, ușor peste media UE. Celelalte cinci state se află sub această medie: Italia, cu 97,1 euro, Spania, cu 91,6 euro, Grecia, cu 87,4 euro, Portugalia, cu 86,6 euro, și Croația, cu 78,4 euro.

Unde sunt cele mai ieftine hotelurile și restaurantele

Categoria Eurostat „restaurante și hoteluri” compară costurile unei mese în oraș și ale cazării contra cost. Este unul dintre cei mai relevanți indicatori pentru turiști.

Franța este cea mai scumpă dintre cele șapte țări, cu un indice de 116, urmată de Italia, cu 110,8. Cu alte cuvinte, dacă media UE pentru această categorie este stabilită la 100 de euro, același pachet de servicii de restaurant și cazare ar costa 116 euro în Franța și 110,8 euro în Italia.

Portugalia este cea mai ieftină, cu un cost echivalent de 73,6 euro. Asta înseamnă că prețurile sunt cu 26,4% sub media Uniunii Europene. Și Turcia se situează sub pragul de 80 de euro, cu un indice de 78,3.

Croația, cu 89,6, este puțin mai scumpă decât Grecia, cu 86,1, și Spania, cu 85,4.

Turcia și Spania, sub media UE la prețurile alimentelor

Prețurile alimentelor sunt destul de apropiate în cele șapte țări, cu o singură excepție clară: Turcia.

Franța este cea mai scumpă, deși prețurile sunt cu doar 7,9% peste media Uniunii Europene. Un coș de alimente care costă 100 de euro în UE ar ajunge la 107,9 euro în Franța.

În Turcia, același coș ar costa doar 75,6 euro. Spania este singura altă țară situată sub media europeană, cu 94,6 euro, în timp ce în celelalte state prețurile sunt ușor mai ridicate.

Alcoolul costă în Turcia de peste două ori mai mult decât media UE

Alcoolul produce una dintre cele mai mari diferențe de preț din această comparație.

Turcia este de departe cea mai scumpă destinație: băuturile alcoolice costă de peste două ori mai mult decât media Uniunii Europene, indicele ajungând la 210,2. La mare distanță urmează Grecia, cu 154, și Croația, cu 133,9.

La polul opus, Italia este cea mai ieftină, cu un indice de 81,9, iar Spania rămâne și ea sub media UE, cu 90,1. Prețurile din Franța și Portugalia sunt mult mai apropiate de media europeană, cu valori de 100,9, respectiv 107,1.

În cazul băuturilor nealcoolice, diferențele sunt mai puțin spectaculoase, deși rămân importante. Nivelul prețurilor variază de la 81,8 în Italia la 133,5 în Croația.

Turcia are, de departe, cele mai mici prețuri la tutun

Prețurile produselor din tutun diferă foarte mult, de la un indice de 25,4 în Turcia până la 191,1 în Franța. Toate celelalte țări se află, de asemenea, sub media Uniunii Europene, dar niciuna nu se apropie de nivelul redus din Turcia. A doua cea mai ieftină este Croația, cu 64,6, însă chiar și acolo tutunul este mult mai scump decât în Turcia.

Pentru cei care folosesc transportul public, Turcia este din nou cea mai ieftină, cu un indice de 68,3, față de media UE de 100. Franța este singura țară care depășește media europeană, cu 112,8.

Portugalia, Spania și Croația se situează în jurul valorii de 80, iar Grecia se află puțin sub media UE.

Prețurile fructelor de mare nu diferă foarte mult

Pentru turiștii care merg în sudul Europei și vor să mănânce pește și fructe de mare, diferențele de preț sunt relativ mici. Indicii variază de la 95,4 în Portugalia la 112,7 în Grecia.

Veniturile individuale sau ale gospodăriilor nu sunt luate în calcul în această comparație. Din acest motiv, pentru turiștii care vin din țări cu venituri mai mari, diferențele de preț pot părea mai puțin importante decât pentru cei din state cu venituri mai mici.