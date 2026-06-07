Cetatea Ladislau s-a redeschis, după o restaurare de opt ani cu fonduri europene. Cum pot ajunge turiștii acolo

1 minut de citit Publicat la 11:59 07 Iun 2026 Modificat la 11:59 07 Iun 2026

S-a redeschis Cetatea Ladislau. FOTO captură Youtube

Cetatea Ladislau de la Coronini, obiectiv istoric de pe Clisura Dunării, a reintrat oficial în circuitul turistic, după ce timp de opt ani de zile a fost restaurată cu fonduri europene de 4 milioane de euro.

Cetatea Ladislau a fost inaugurată oficial și redeschisă vizitatorilor, sâmbătă. La eveniment au participat autorități locale și județene, precum și invitați din Serbia.

Fortificația, ridicată pe ruine dacice, datează din secolul al XV-lea și este asociată cu prezența cavalerilor teutoni în zonă. Construcția a fost finalizată în timpul domniei lui Sigismund de Luxemburg și a fost dedicată regelui Ungariei, Ladislau.

De-a lungul timpului, Cetatea Ladislau a avut un rol strategic important pe Dunăre. A fost folosită ca fortificație defensivă împotriva incursiunilor otomane, turn de observație și semnalizare, punct de control militar și vamal, dar și ca parte a unui sistem defensiv transfrontalier.

Restaurarea Cetății Ladislau este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de conservare a patrimoniului medieval din vestul României. Proiectul a inclus cercetări arheologice detaliate, consolidarea zidurilor originale, refacerea parțială a donjonului, precum și amenajarea traseelor de acces și a punctelor de belvedere.

Accesul la Cetatea Ladislau se face din localitatea Coronini, pe un traseu pietonal care urcă spre dealul pe care se află fortificația. Vizitatorii trebuie să țină cont că traseul presupune urcare pe poteci și trepte, iar accesul poate deveni dificil pe vreme ploioasă.

Cei care ajung aici pot descoperi peisajele spectaculoase ale Dunării la Cazane, satele tradiționale din Clisură, traseele de drumeție de pe malul fluviului și punctele de belvedere asupra defileului Dunării.