Compania aeriană care renunță la bagajul de mână gratuit. Pasagerii vor fi nevoiți să îl achite separat

Compania aeriană Lufthansa introduce un nou tarif mai ieftin la bilete, care vine însă cu o schimbare importantă pentru pasageri: bagajul de mână nu va mai fi inclus gratuit pe anumite zboruri, scrie businessinsider.de.

Noul tarif, denumit „Economy Basic”, va fi disponibil pentru cursele pe distanțe scurte și medii și permite pasagerilor să urce la bord doar cu un obiect personal de dimensiuni reduse, precum un rucsac sau o geantă de laptop. Acesta nu trebuie să depășească dimensiunile de 40 × 30 × 15 centimetri.

Biletele în acest tarif pot fi rezervate începând cu 28 aprilie, iar primele zboruri vor avea loc din 19 mai. Orice bagaj suplimentar, fie el de cabină sau de cală, va implica un cost extra de cel puțin 15 euro.

Regulile stricte privind bagajele pot deveni o povară pentru pasageri

Măsura se aplică tuturor companiilor din grupul Lufthansa și aliniază oferta operatorului la modelul deja folosit de alți transportatori, inclusiv Air France și companii low-cost precum Ryanair, easyJet sau Wizz Air.

Decizia a stârnit reacții din partea organizațiilor pentru protecția consumatorilor. BEUC (Organizația Europeană a Consumatorilor) avertizează că regulile stricte privind bagajele pot deveni o povară pentru pasageri și încearcă să obțină în instanță dreptul ca fiecare călător să poată lua gratuit atât un obiect personal, cât și un bagaj de mână standard.

Pe de altă parte, reprezentanții industriei aviatice, inclusiv organizația Airlines for Europe, resping aceste solicitări. Aceștia susțin că tarifele mai mici ar trebui să le permită pasagerilor să plătească doar pentru serviciile de care au nevoie, fără costuri incluse automat.