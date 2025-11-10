Cum a reconstruit Dresda palatul regal distrus de bombardamentul din 1945. Restauratorii au folosit tehnici de acum sute de ani

Palatul regal din Dresda, distrus de bombardamentul din 1945, a fost recostruit. FOTO: Getty Images

După patru decenii de muncă meticuloasă și o investiție de 407 milioane de euro, Dresda își redobândește una dintre cele mai mari bijuterii arhitecturale, palatul saxon al lui Maurice, distrus în urma bombardamentelor din 1945. Reconstrucția palatului a început în 1985, iar luni, autoritățile din Saxonia vor redeschide oficial capela magnifică a fostului monarh, scrie The Times.

În perioada sa de glorie, curtea Saxoniei a fost printre cele mai colorate și extravagante din nordul Europei. Maurice, conducătorul statului în mijlocul secolului al XVI-lea, a construit un palat în stil italian în noua capitală, la Dresda, acoperind pereții curții sale grandioase cu fresce și basoreliefuri. La începutul secolului XVIII, regele saxon Augustus Cel Puternic, despre care se spunea că a avut până la 380 de copii ilegitimi, a umplut sălile palatului cu porțelanuri și cu obiecte ceremoniale încrustate cu diamante. Palatul își va păstra splendoarea timp de aproape 150 de ani.

› Vezi galeria foto ‹

Apoi a venit bombardamentul din februarie 1945. În trei zile, Royal Air Force și aliații săi americani au distrus aproape în întregime Dresda, ucigând până la 25.000 de oameni și reducând palatul la o ruină neagră. Abia în 1985 regimul socialist din Germania de Est a început să restaureze complexul, aducându-l la o formă ce amintea de gloria sa de altădată. Acum, după patru decenii de muncă meticuloasă și reinventarea meșteșugurilor tradiționale care fuseseră pierdute de secole, proiectul de 407 milioane de euro este aproape complet.

Luni, se va redeschide oficial capela lui Maurice. La etaj, constructorii încă lucrează la ultimele retușuri ale celor două camere finale.

Holger Krause, arhitectul responsabil cu reconstrucția, a dedicat 25 de ani din viața sa palatului. El compară munca sa cu cea a unui medic care vindecă răbdător un pacient critic aflat într-o comă. „Când ai ajuns prima dată și ai simțit mirosul de decădere din clădire, te făcea pur și simplu să te simți mizerabil,” a spus Krause.

După război, în timp ce autoritățile reconstruiau centrul vechi al orașului, palatul vechilor monarhi saxoni a rămas într-o situație incertă: prea important din punct de vedere sentimental pentru a fi demolat, dar prea costisitor și problematic din punct de vedere politic pentru a fi restaurat. Timp de 40 de ani, a fost doar stabilizat cu beton și lăsat să se deterioreze, până când copacii au început să crească în ziduri. În cele din urmă, guvernul din Germania de Est a aprobat restaurarea, iar palatul a început să fie refăcut treptat, cameră cu cameră, aripă cu aripă.

Fiecare dintre aceste etape a fost sărbătorită ca un eveniment de importanță națională sau chiar pan-europeană. Când muzeul Green Vault, dedicat celor mai valoroase comori ale foștilor monarhi, a fost deschis publicului în 2006, Angela Merkel a participat alături de Vladimir Putin, care petrecuse cinci ani la Dresda ca spion al KGB-ului.

Krause și echipa sa au fost nevoiți să folosească imaginația la fel de mult ca și atenția la detalii. Adesea, aveau la dispoziție nu mai mult decât fotografii estompate, gravuri sau chiar descrieri scrise pentru a se ghida. Curtea fastuos decorată a lui Maurice a fost devastată de un incendiu în 1701, iar ornamentația sa renascentistă a trebuit să fie reconstruită în mare parte pe baza câtorva imagini vechi.

Majoritatea motivelor au trebuit să fie gravate manual prin două straturi de tencuială folosind o tehnică italiană uitată cunoscută sub numele de sgraffito. Lucrările la capelă, bazate pe o gravură din 1676, au fost și mai ambițioase. Acoperișul boltit fusese construit într-un tipar de cercuri interconectate atât de neobișnuit, încât singurul exemplu al unei tehnici similare s-a mai găsit doar la castelul din Praga. După sute de ani, meșteșugarii au trebuit să redescopere tehnica.

Restauratorii au examinat mostre de mortar vechi sub microscop și să reproducă amestecul precis de var și nisip extrem de fin. Krause a spus că, deși a fost o muncă minuțioasă, care a implicat mult timp și energie, nu doar că a redus costurile, dar a transformat Dresda într-un centru de excelență în abilități care au fost uitate în restul Europei.

„Este adesea de neimaginat pentru vizitatorii din Scandinavia, America sau chiar Austria, țări care nu au trecut prin aceeași devastare ca Germania, că am reconstruit acest palat atât de fidel. Ei pur și simplu nu pot înțelege asta. Dar aici, chiar înseamnă ceva”, a spus el.