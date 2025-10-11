Dacă vrei să te duci în vacanță în Dolomiți s-ar putea să nu fii primit. Prima stațiune din Italia care ia măsuri contra turiștilor

Stațiunea Madonna di Campiglio limitează numărul turiștilor în această iarnă. FOTO: Profimedia Images

După o vară marcată de super-aglomerație, o renumită stațiune de schi din Italia a decis să reducă numărul schiorilor pe pârtii în sezonul de vârf. Madonna di Campiglio, o celebră destinație de iarnă situată în Munții Dolomiți, va deveni prima stațiune de schi din Italia care impune o limită de vizitatori în această iarnă, scrie Euronews.

Stațiunea a anunțat că va limita numărul skipass-urilor zilnice vândute online la 15.000, o scădere semnificativă față de cele 23.000 de permise emise într-o singură zi anul trecut. Există însă câteva excepții de la această regulă.

Decizia vine după ce lanțul muntos s-a confruntat vara aceasta cu un val de supraaglomerare, turiștii alegând altitudinile răcoroase ale Dolomiților în locul plajelor, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate.

Cum va funcționa sistemul de limitare a vizitatorilor

Reprezentanții stațiunii Madonna di Campiglio spun că restricționarea numărului zilnic de schiori la un „nivel ideal” va contribui la îmbunătățirea experienței de schi și la creșterea siguranței pe pârtii.

Măsura se va aplica în perioada 28 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026 și din nou în timpul Carnavalului italian, între 15 și 22 februarie 2026.

În plus, stațiunea dezvoltă un nou sistem de „skipass-uri inteligente” care va permite schiorilor să evite zonele aglomerate în timpul sezonului de vârf, redistribuind dinamic fluxul de vizitatori pe cele 150 de kilometri de pârtii disponibile.

Totuși, restricția se aplică doar skipass-urilor zilnice achiziționate online. Deținătorii de abonamente sezoniere, carduri „pay-per-use”, permise pentru mai multe zile sau pentru zonele Pinzolo și Folgarida Marilleva nu vor fi afectați.

De asemenea, persoanele care nu schiază vor avea acces liber la instalațiile de transport pe cablu destinate pietonilor.

Catherine Warrilow, expertă în strategie de brand turistic la compania The Plot, a declarat pentru Euronews Travel că supraaglomerarea turistică afectează nu doar experiența vizitatorilor, ci și calitatea vieții localnicilor și mediul înconjurător.

„Limitarea numărului zilnic de vizitatori pe pârtii și la telecabine poate reduce impactul general, dar din experiența mea este nevoie de o abordare mult mai amplă, coordonată cu asociațiile locale de turism, afacerile și rezidenții din zonă”, a spus Warrilow.

Ea susține că gestionarea fluxului de turiști la nivel regional, nu doar într-o singură stațiune, ar asigura „o mai bună accesibilitate și sustenabilitate”. Măsura de la Madonna di Campiglio ar fi mai degrabă „o ajustare a managementului vizitatorilor” decât un angajament clar împotriva supraaglomerării. „Aș spune că scopul este mai degrabă echilibrarea numărului de turiști de-a lungul sezonului și reducerea riscului unor accidente grave, decât limitarea impactului turismului asupra zonei”, a explicat ea.

Supraaglomerarea turistică în Dolomiți

Madonna di Campiglio nu menționează în mod explicit termenul „overtourism” în comunicatul său, precizând în schimb că dorește „să pună accentul pe calitate, nu pe cantitate”.

Totuși, în ultimii ani, zona a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori, mai ales în regiunea Tirolul de Sud. Anul trecut, provincia a consemnat un record de 37,1 milioane de înnoptări, cu 2,6% mai multe decât în 2023.

Mulți turiști s-au îndreptat către traseul montan Seceda, renumit pentru crestele sale zimțate Odle, după ce imaginile de pe vârf au devenit virale pe rețelele sociale.

Într-o singură zi din august, aproximativ 8.000 de persoane au parcurs poteca. După ce au observat mormane de gunoaie și comportamente iresponsabile ale turiștilor, proprietarii de terenuri din zonă au decis să instaleze o poartă cu taxă de acces, de 5 euro, pentru cei care doreau să urce pe traseu. Localnicii și copiii au fost exceptați.

Autoritățile Parcului Natural Puez-Odle au dezactivat rapid turnichetul, dar acesta a fost reinstalat câteva zile mai târziu, după ce proprietarii au afirmat că nu au primit sprijin din partea autorităților politice sau organizațiilor de turism.

Afluxul de turiști a coincis cu vara toridă din Italia, când mii de vizitatori au renunțat la litoral în favoarea unei plimbări răcoroase în Alpi sau Dolomiți.

„Suntem în plin sezon turistic, dar nu avem clienți, numărăm oile”, declara în august un proprietar de plajă din regiunea Abruzzo, citat de presa italiană.

Cu o scădere de până la 25% a turiștilor în unele zone de coastă, regiunile montane deja aglomerate ale Italiei s-au trezit invadate de vizitatori, o dovadă că problema supraaglomerării turistice amenință comunitățile locale pe tot parcursul anului.