După cinci ani, o zonă complet uscată din Irak s-a umplut din nou cu apă. Cum arată acum legendara mlaștină UNESCO Hawizeh

Mlaștina Hawizeh din Irak, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, începe să revină la viață după ani de secetă severă. Ploile abundente au readus apa în zone care erau complet uscate din 2021.

Potrivit oficialului local Raed Saad Faleh, apa a ajuns din nou în mlaștină și a „adus viața” în această regiune afectată de lipsa precipitațiilor. Odată cu apa, se întorc peștii, bivolii de apă și păsările, iar localnicii pot relua activități de care depindeau în trecut, precum pescuitul și turismul.

Imaginile surprinse în zonă arată o schimbare spectaculoasă: întinderi care până nu demult erau afectate de secetă sunt acoperite din nou de apă, iar viața sălbatică începe să reapară. Pentru comunitățile locale, revenirea apei nu înseamnă doar refacerea unui peisaj natural, ci și o șansă de a-și recâștiga mijloacele de trai.

Mlaștinile Hawizeh fac parte din legendarele zone umede ale Mesopotamiei, o regiune cu o istorie zbuciumată. În anii 1990, acestea au fost drenate în mod deliberat de regimul lui Saddam Hussein, iar în ultimii ani au fost puternic afectate de schimbările climatice, secetă și de construirea barajelor în țările vecine, Turcia și Iran.

Deși revenirea apei este un moment important pentru ecosistemul local, specialiștii avertizează că refacerea rămâne fragilă. O singură lună ploioasă nu poate rezolva criza de apă cu care Irakul se confruntă de ani de zile.