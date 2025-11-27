Antena 3 CNN Life Travel Elefanți roz au mărșăluit pe străzile din Bangkok, iar imaginile au devenit virale. Ce s-a întâmplat, de fapt

Elefanți roz au mărșăluit pe străzile din Bangkok, iar imaginile au devenit virale. Ce s-a întâmplat, de fapt

1 minut de citit Publicat la 23:38 27 Noi 2025 Modificat la 23:38 27 Noi 2025
Paradă de elefanți regali la Bangkok. Foto: Hepta

Unsprezece elefanți pictați în roz au defilat joi pe străzile Bangkok-ului, înainte de a se înclina la unison în faţa Marelui Palat, în semn de omagiu adus reginei-mame Sirikit, decedată luna trecută, scrie Agerpres, care citează AFP.

În urma decesului, autoritățile au decretat un an de doliu oficial în Thailanda.

 

 

Sirikit, mama actualului rege Maha Vajiralongkorn şi soţia monarhului thailandez cu cea mai lungă domnie din istoria ţării, a murit pe 24 octombrie, la vârsta de 93 de ani. 

Trupul ei este expus într-o capelă timp de un an, până la ceremonia de incinerare.

În Thailanda, membrii familiei regale şi în special regele, considerat o figură semi-divină, sunt venerați cu o pasiune aproape fără echivalent în lumea modernă.

Cum au ajuns elefanții roz să defileze la Bangkok

Laithongrian Meepan, proprietarul complexului istoric şi turistic Royal Elephant Kraal Village din provincia Ayutthaya, la aproximativ 80 de kilometri nord de Bangkok, a organizat această paradă a masivelor mamifere acoperite cu vopsea roz pentru a imita elefanții albinoși, considerați de bun augur.

Inspirat de dragostea reginei Sirikit pentru aceste mamifere mari, el a explicat că s-a dedicat timp de trei decenii îngrijirii lor, timp în care, sub îndrumarea sa, au fost crescuți prin reproducere selectivă peste 100 de elefanți regali.

"Majestatea Sa mi-a acordat o audiență şi mi-a dat sfaturi despre creșterea elefanților. I-am adus Majestății Sale puii de elefant pentru a-i arăta că ascultă de comenzi", a adăugat acesta.

Portretul reginei defuncte a fost purtat pe spatele unui elefant din alai, având colții ornamentați cu aur şi harnașamente tradiționale.

De la moartea acesteia, funcționarii trebuie să respecte 12 luni de doliu, iar cetățenii sunt încurajați să poarte veșminte în negru sau alb timp de 90 de zile.

