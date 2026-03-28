Grecia va deschide situri arheologice subacvatice în Fourni, în Marea Egee de Nord

Se înființează două noi situri arheologice subacvatice accesibile în arhipelagul Fourni. Sursa colaj foto: Facebook/Ministerul Culturii al Republicii Elene

Ministerul Culturii din Grecia înființează două noi situri arheologice subacvatice accesibile în arhipelagul Fourni, situat în nordul Mării Egee, a relatat publicaţia Kathimerini. În timp ce unul se află în zona Akra Fygou, celălalt se găseşte în interiorul golfului Vathylakas. Potrivit declaraţiilor făcute de ministra Culturii a Greciei, Lina Mendoni, noile situri arheologice subacvatice vor permite accesul sigur al scafandrilor la un patrimoniu unic, protejând în același timp antichitățile și contribuind la dezvoltarea turismului cultural și a economiei locale.

Conform sursei citate, în prezent, sunt în curs de elaborare reglementări care vor viza siguranța, protejarea vestigiile subacvatice și desfășurarea activităților de scufundări recreative.

Cercetările subacvatice sistematice, efectuate începând cu 2014, au documentat 62 de epave datând din secolul al VI-lea î.Hr. până în perioada interbelică, evidențiind importanța maritimă îndelungată a zonei. Siturile din Akra Fygou şi Vathylakas vor include trasee de scufundare special amenajate și acces controlat.

Sit arheologic subacvatic vizitabil în zona Akra Fygou

Zona cuprinde un ansamblu interesant pentru scufundări, format din șapte puncte. Este delimitată prin patru trasee de scufundare, cu coordonate precise și adâncimi maxime recomandate. În această regiune au fost identificate epave antice din perioade diferite, precum și descoperiri izolate, cum ar fi ancore antice, încărcături abandonate și fragmente ceramice împrăștiate.

Situl arheologic subacvatic vizitabil în zona Vathylakas

Acest nou sit se află în zona din interiorul golfului Vathylakas, în Thymaina, unde au fost identificate și documentate trei epave antice. Zona mai largă era presărată cu resturi ceramice, ancore antice și medievale, precum și descoperiri izolate, ceea ce demonstrează importanța regiunii pentru navigație din perioada elenistică până în epoca romană.

Potrivit Ministerului Culturii din Grecia, aceasta este prevăzută crearea a patru trasee de scufundare, cu adâncimi maxime între -32 m și -70 m.

"(...) Înființarea celor două situri arheologice subacvatice vizitabile, cu trasee de scufundare bine stabilite și condiții clare de protecție și funcționare, permite accesul sigur și organizat al scafandrilor la un peisaj arheologic subacvatic unic, asigurând în același timp protejarea monumentelor.

Astfel, patrimoniul cultural devine un motor al dezvoltării locale durabile, iar Grecia își consolidează imaginea internațională ca destinație de top pentru turismul de scufundări culturale", a transmis ministra Culturii a Greciei, Lina Mendoni, într-un comunicat.

Jurnaliştii de la ekathimerini.com au mai scris că oficialii afirmă că inițiativa urmărește protejarea patrimoniului subacvatic, dar și promovarea dezvoltării durabile și a turismului de scufundări, punând în valoare o concentrare densă de epave ce acoperă perioade de la epoca arhaică până la cea romană și ulterioare.