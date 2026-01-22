Încă o destinație europeană iubită de români mărește taxele pentru turiști cu 50%

2 minute de citit Publicat la 17:13 22 Ian 2026 Modificat la 17:13 22 Ian 2026

Madeira, una dintre cele mai populare destinații europene pentru drumeții, mărește taxele pentru turiști. Foto: Getty Images

Madeira, una dintre cele mai populare destinații europene pentru drumeții, introduce reguli mai stricte pentru accesul pe traseele sale montane. De asemenea, autoritățile au mărit taxele pentru turiștii nerezidenți și au impus un sistem de rezervare, din cauza numărului tot mai mare de vizitatori atrași de peisajele spectaculoase ale insulei.

Noile măsuri au fost aplicate încă 2025 și fac parte dintr-o strategie de turism sustenabil, menită să reducă presiunea asupra naturii și să finanțeze lucrările de conservare.

Traseele de drumeție din Madeira, cunoscute pentru vârfurile abrupte, pădurile dese și cascadele impresionante, sunt printre cele mai mari atracții ale arhipelagului. Multe dintre ele urmează vechile canale de irigație, numite levadas, folosite de secole.

Secretarul regional pentru Agricultură, Pescuit și Mediu, Rafaela Fernandes, a declarat că schimbările sunt necesare pentru a proteja peisajele naturale și pentru a gestiona mai eficient fluxul tot mai mare de turiști, scrie Euronews.

Acces pe bază de bilet și interval orar

Începând cu 1 ianuarie 2025, toți turiștii nerezidenți cu vârsta de peste 12 ani trebuie să plătească o taxă pentru accesul pe traseele oficiale PR din Madeira. Inițial stabilită la 3 euro, acum taxa a fost majorată la 4,50 euro.

Cei care își rezervă drumețiile prin intermediul agențiilor de turism plătesc mai puțin, respectiv 3 euro de persoană.

Accesul este permis doar într-un interval clar stabilit de 30 de minute, menționat pe bilet. Pentru fiecare interval există un număr limitat de locuri, care pot fi rezervate online prin platforma SIMplifica.

Localnicii și copiii sub 12 ani trebuie să își înregistreze accesul, însă nu sunt obligați să plătească taxa.

Potrivit autorităților, sistemul de rezervare va ajuta la distribuirea mai echilibrată a turiștilor pe parcursul zilei, reducând aglomerația din orele de vârf.

Cei care intră pe trasee fără bilet riscă amenzi de până la 50 de euro.

Traseul Pico do Areeiro - Pico Ruivo, redeschis în 2026

Autoritățile au anunțat că faimosul traseu PR1, care leagă Pico do Areeiro de Pico Ruivo, se află în prezent în plin proces de reabilitare, după ce incendiile de vegetație din 2024 au provocat pagube serioase și au dus la închiderea acestuia.

Redeschiderea completă este programată pentru aprilie 2026, iar accesul va fi mai scump decât pe celelalte trasee. Oficialii spun că noile costuri sunt justificate de lucrările suplimentare de întreținere și de infrastructura nouă.

Taxa va fi de 7 euro de persoană pentru tururile ghidate organizate de operatori, respectiv 10,50 euro pentru accesul individual, fără ghid.

Până la redeschiderea completă, varianta scurtă a traseului, până la Miradouro Pedra Rija, rămâne deschisă la același tarif de 4,50 euro.

Unde ajung banii din taxe

Potrivit Rafaelei Fernandes, toate sumele colectate vor fi folosite pentru întreținerea traseelor, curățenie și protejarea mediului natural.

Madeira se confruntă cu o creștere constantă a numărului de turiști, în special în sezoanele de vârf pentru drumeții, iar noile taxe au rolul de a controla accesul și de a limita impactul asupra ecosistemelor fragile.

Autoritățile locale au lansat și o campanie de informare, pentru ca vizitatorii să înțeleagă de ce au fost introduse aceste măsuri și cum sunt folosiți banii.

Oficialii spun că mulți turiști au primit bine schimbările, apreciind ideea de a contribui direct la protejarea naturii.