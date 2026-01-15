„Maldivele Europei”. Stațiunea care arată ireal și costă surprinzător de puțin

Situat în cel mai sudic punct al Albaniei, satul Ksamil oferă soare, nisip și relaxare pe o suprafață de doar 13 km pătrați. FOTO Getty Images

Ksamil este una dintre acele destinații rare care par desprinse dintr-o carte poștală. Situat în sudul Albaniei, pe Riviera albaneză, acest mic sat de coastă a devenit rapid una dintre cele mai apreciate destinații de plajă din Europa, chiar dacă încă rămâne, pentru mulți, un secret bine păstrat, potrivit albaniatourguide.com.

Albania este o țară aflată în plină ascensiune turistică, iar Ksamil reprezintă fără îndoială punctul ei de atracție principal. Aici, marea are nuanțe de turcoaz intens, nisipul este alb și fin, iar peisajul este completat de munți spectaculoși care încadrează golful. Atmosfera amintește de Maldive sau Bora Bora, însă fără orele lungi de zbor și fără costurile exorbitante.

Spre deosebire de multe plaje aglomerate din zona Mediteranei, Ksamil reușește încă să-și păstreze farmecul liniștit. Apa este extrem de limpede, perfectă pentru înot și snorkeling, iar plaja oferă priveliști largi asupra coastei. În fața țărmului se află câteva insulițe nelocuite, ușor accesibile înot sau cu barca, ce transformă locul într-un adevărat paradis natural.

Ksamil este ideal atât pentru o zi relaxantă la plajă, cât și pentru o vacanță romantică. Poți petrece ore întregi la soare, poți înota în ape calme sau poți explora micile insule din apropiere. Tocmai această combinație între natură, liniște și frumusețe pură face din Ksamil una dintre vedetele Rivierei albaneze.

Cum ajungi la Ksamil

Cel mai apropiat aeroport de Ksamil este cel din Corfu, o insulă grecească aflată foarte aproape de coasta Albaniei. În prezent, nu există un aeroport în Ksamil sau în Saranda, astfel că majoritatea turiștilor aleg să zboare până în Corfu.

Din Corfu, se poate lua un feribot către orașul albanez Saranda. Traversarea mării este simplă, iar din Saranda până în Ksamil sunt doar 12 kilometri. Drumul cu taxiul durează aproximativ 10 minute și costă în jur de 25 de euro. Există și autobuze locale, mult mai ieftine, care fac traseul în aproximativ 30 de minute, cu un preț sub 1 euro.

O alternativă este zborul către Aeroportul Internațional din Tirana. De acolo, drumul până la Saranda durează aproximativ 6–7 ore cu autobuzul. Această variantă este recomandată celor care doresc să exploreze mai multe zone din Albania, nu doar Ksamil.

De ce merită să vizitezi Ksamil

Ksamil este încă o destinație relativ puțin descoperită, ceea ce înseamnă că te poți bucura de plaje superbe fără aglomerație excesivă. Este considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Europa, datorită apei cristaline, nisipului alb și peisajului natural impresionant.

Insulele din apropiere sunt un mare plus: poți înota până la ele sau închiria o canoe ori o barcă. Localnicii sunt extrem de prietenoși, iar atmosfera satului este caldă și primitoare. Vei simți rapid că ești binevenit.

Zona este excelentă pentru snorkeling, datorită vieții marine bogate și vizibilității foarte bune sub apă. Restaurantele de pe plajă oferă pește proaspăt și fructe de mare, iar bucătăria albaneză îmbină influențe mediteraneene, grecești și turcești.

Un alt avantaj major este prețul. Ksamil este considerată o destinație accesibilă, fiind inclusă de-a lungul timpului în topurile celor mai avantajoase vacanțe la mare din Europa. Nu de puține ori, turiștii spun că oferă experiența „Maldive, dar la preț de Europa”.

Ce poți face în Ksamil

Printre activitățile de neratat se numără vizitarea insulelor Ksamil, înotul între ele, snorkelingul și admirarea apusurilor spectaculoase. Poți închiria șezlonguri și umbrele și să petreci o zi întreagă fără griji, bucurându-te de soare și mare.

În apropiere se află plaje mai puțin cunoscute, precum Mirror Beach sau Monastery Beach, perfecte pentru cei care caută liniște totală. De asemenea, la doar 20 de minute distanță se află situl arheologic Butrint, inclus în patrimoniul UNESCO.

Merită vizitat și orașul istoric Gjirokastra, faimos pentru casele sale de piatră și bazarul tradițional. O altă atracție populară este izvorul Blue Eye, cunoscut pentru apa sa de un albastru intens, aproape ireal.

Care sunt prețurile și cea mai bună perioadă de călătorie

Cazarea în Ksamil este accesibilă: prețurile hotelurilor variază, în general, între 25 și 45 de lire pe noapte, în funcție de confort și sezon.

Clima este una dintre cele mai bune din Albania. Zona se bucură de peste 300 de zile însorite pe an, iar din mai până în octombrie temperaturile sunt ideale pentru vacanță. Lunile de vară sunt cele mai calde, cu peste 30 de grade, însă primăvara și toamna oferă temperaturi plăcute, în jur de 20 de grade, perfecte pentru explorare.