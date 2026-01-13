Megaorașul de 22 de miliarde de lire sterline de care nu a auzit nimeni. Acolo se va construi unul din cei mai înalți zgârie-nori

Uzbekistan vrea să construiască un megaoraș care să devină un hub pentru inovație. Denumit „New Tashkent” (Noul Tașkent), orașul se va întinde pe 20.000 de hectare. FOTO: Hepta

Uzbekistan vrea să construiască un megaoraș care să devină un hub pentru inovație. Denumit „New Tashkent” (Noul Tașkent), orașul se va întinde pe 20.000 de hectare și va costa în jur de 30 de miliarde de dolari. Tot acolo e în plan să se ridice unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume.

Planurile ambițioase se referă la un oraș „geamăn” al capitalei istorice a Uzbekistanului, în care oamenii să nu se mai confrunte cu problemele capitalei legate de infrastructura deficitară și poluarea.

Proiectul a fost conceput și ca răspuns la supraaglomerarea din „Vechiul Tașkent”, considerat cel mai populat oraș din Asia Centrală, cu aproximativ 3,1 milioane de locuitori în iulie 2025., scrie Express.

Printre clădirile care se vor construi în noua metropolă se află și Tashkent Twin City Towers, un complex care ar putea ajunge la 575 de metri, ceea ce l-ar plasa, dacă va fi finalizat, printre cele mai înalte clădiri din lume.

Planul general al orașului „geamăn digital” este centrat pe crearea „unui cadru urban rezilient și pregătit pentru viitor”, potrivit Parametric Architecture, „folosind curenții naturali de aer dinspre munți și hidrologia locală pentru a reduce efectul de insulă de căldură urbană”.

Dezvoltarea ar urma să reducă presiunea asupra centrului economic existent, prin mutarea unor obiective administrative și culturale în noul teritoriu, potrivit unor informații apărute în presă.

Planul va pune accent și pe modelul „orașului de 15 minute”, astfel încât toți locuitorii să poată ajunge la infrastructura socială esențială, inclusiv școli, servicii medicale și spații comerciale, în mai puțin de un sfert de oră.

„New Tashkent este gestionat prin tehnologia unui geamăn digital, o replică virtuală a orașului, bazată pe date în timp real”, afirmă Parametric Architecture. „Dezvoltată de [firma britanică] Cross Works, aceasta integrează analize urbane 2D și 3D, randări geolocalizate și instrumente avansate de prognoză.”

Noua zonă urbană ar urma să fie gata în 2045, iar prima etapă, cunoscută ca Districtul 1, se concentrează pe nucleul social și administrativ.

Randările vizuale ale proiectului arată clădiri futuriste, cu arcade și curbe geometrice gândite să îmbine arhitectura islamică și tradițională cu soluții funcționale de ventilație naturală.

Totuși, proiectul nu a fost lipsit de critici, inclusiv din partea celor care se tem de o posibilă penurie de apă cauzată de creșterea rapidă a populației și de întrebări privind capacitatea infrastructurii existente de energie și canalizare de a susține o extindere atât de amplă într-un interval scurt.

Deși Uzbekistanul a fost, istoric, în afara „radarului” occidentalului obișnuit, în principal din cauza poziției sale îndepărtate, numărul turiștilor a crescut puternic în ultimii ani: sosirile internaționale au fost cu 73% peste nivelurile de dinaintea pandemiei în 2025, potrivit Organizației Mondiale a Turismului.

La începutul lui 2025, președintele Shavkat Mirziyoyev a stabilit obiectivul de a atrage 10 milioane de vizitatori până la finalul anului, țintă care a fost depășită în octombrie, datorită „strategiei de dezvoltare Uzbekistan 2030”, ce include „un regim fără viză pentru cetățenii din aproape 100 de țări”, potrivit Comitetului pentru Turism.