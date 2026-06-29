Mehedinți atrage din ce în ce mai mulți turiști: peisajele spectaculoase și patrimoniul istoric îi cuceresc pe vizitatori

Clisura Dunării vine la pachet cu un peisaj de poveste, fiind locul unde fluviul străbate munții. Foto: Getty Images

Județul Mehedinți se impune tot mai mult pe harta turistică a României, datorită peisajelor spectaculoase, patrimoniului istoric și ofertelor de ospitalitate avantajoase. Vizitatorii pot combina relaxarea și experiențele culinare cu explorarea unor atracţii emblematice precum Clisura Dunării, Muzeul Regiunii Porților de Fier și Castelul de Apă. Diversitatea obiectivelor turistice transformă județul într-o destinație atractivă atât pentru iubitorii de natură, cât și pentru cei pasionați de istorie și cultură.

Fie că sunt români, fie că sunt străini, turiștii aleg în număr tot mai mare să viziteze județul Mehedinți. Vizitatorii sunt atrași de peisajele spectaculoase, cât și de patrimoniul istoric bogat.

„Vara este un lucru favorabil pentru toată lumea. Toți vrem să ne retragem la terasă, să mâncăm ceva bun și să stăm la o masă cu prietenii”, a explicat o turistă.

Centrul orașului Drobeta Turnu Severin atrage prin arhitectura istorică îmbinată perfect cu designul contemporan. Unul dintre principalele obiective este Palatul Culturii Teodor Costescu.

După o plimbare prin centru și o cafea la terasă, turiștii sunt așteptați de hotelieri să se relaxeze pe malul Dunării. Vila Nest este una dintre cele mai apreciate locații grație oaze de liniște pe care o oferă.

„Ne aflăm într-o cameră cu o suprafață puțin mai mare. Mai exact, o suită, care are un pat dublu matrimonial, o canapea extensibilă, unde pot fi cazate un număr de trei persoane. Deține o baie cu cabină de duș și tot ceea ce este necesar clienților noștri, având în plus vederea către zona noastră de parc”, a explicat Mihaela Cruceru, manager Hotel Nest.

Dimineața perfectă de vacanță poate începe cu micul dejun chiar la vila Nest.

„Aceasta este o variantă de mic dejun pentru clienții noștri. Acesta este „ou Cilibir”, care conține iaurt, ouă poșate. Acesta este un „madam” care conține șuncă presată, cașcaval, mozarella și ou prăjit. Aici avem un scramble cu somon, avocado și ou prăjit”, Monica Dobre, bucătar la Hotel Nest.

„Punem la dispoziție oaspeților noștri 13 spații de cazări amenajate cu grijă pentru a oferi confort și o atmosferă primitoare. De asemenea, dispunem de două săli de restaurant unde ne primim cu drag oaspeții și unde organizăm evenimente speciale, inclusiv de gustări de vinuri”, a spus Mihaela Cruceru, manager Hotel Nest.

Iar restaurantul Agape îmbină preparatele internaționale cu ingrediente locale și reprezintă locul perfect atât pentru o masă în familie, cât și pentru întâlniri de afaceri.

Unul dintre principalele avantaje ale Vilei Nest este poziționarea. Este situată la mai puțin de o oră de mers cu mașina de unele dintre cele mai apreciate obiective din Europa.

Clisura Dunării vine la pachet cu un peisaj de poveste, fiind locul unde fluviul străbate munții. Cazanele Dunării, Chipului Decebal sau Podul lui Dumnezeu sunt locuri de neratat pentru vizitatori.