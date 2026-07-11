Metoda inedită prin care poți pleca în vacanță fără să cheltuiești bani pe cazare. O familie a economisit deja 7.000 de euro în doi ani

O familie britanică a economisit aproximativ 7.000 de euro în ultimii doi ani alegând să facă schimb de locuințe și, uneori, de mașini cu alte familii în timpul vacanțelor. FOTO: Getty Images

O familie britanică a economisit aproximativ 7.000 de euro în ultimii doi ani alegând să facă schimb de locuințe și, uneori, de mașini cu alte familii în timpul vacanțelor. În loc să plătească un hotel sau un apartament, familia achită doar taxa anuală a platformei prin care organizează schimburile, scrie BBC.

Ați accepta ca o familie necunoscută să locuiască în casa dumneavoastră în timp ce vă petreceți vacanța în locuința ei? Pentru unii, ideea poate părea incomodă, dar pentru alții este o metodă bună de a călători mai ieftin.

Henry Vanderpump, în vârstă de 42 de ani, soția sa, Elliw, de 39 de ani, și cei doi copii ai lor au avut două astfel de vacanțe în ultimii doi ani. O a treia este deja planificată pentru această vară.

De fiecare dată, familia britanică a locuit în casa altei familii, iar aceasta s-a mutat, la rândul ei, în locuința lor cu cinci dormitoare din Tarporley, o zonă rurală din comitatul Cheshire.

Familiile nu își plătesc una alteia cazarea. Ele achită însă o taxă anuală către Home Link, platforma prin care găsesc și organizează schimburile.

Până acum, familia Vanderpump a stat în case de dimensiuni asemănătoare din Hamburg și Copenhaga. Henry spune că a economisit aproximativ 2.500 de lire sterline la cazare pentru fiecare vacanță. La această sumă s-au adăugat încă aproximativ 700 de lire economisite la transport, deoarece familiile au făcut schimb și de mașini.

"Înainte mergeam într-o singură vacanță pe timpul verii. Acum mergem în două, datorită banilor economisiți prin schimburile de locuințe. Copiilor le place ideea de a trăi în casa altcuiva, în timp ce acea persoană locuiește în casa lor", a spus Henry.

Schimburile de locuințe există încă din anii 1950, dar au devenit mai populare în ultima perioadă. Unii oameni le aleg din cauza costului tot mai mare al vacanțelor, iar alții pentru că vor să călătorească într-un mod diferit.

"Am trăit ca o familie germană"

Henry spune că cel mai mare avantaj nu este neapărat economia de bani, ci faptul că familia poate descoperi locuri mai puțin turistice și poate trăi mai aproape de stilul de viață al localnicilor.

În 2024, când au mers la Hamburg, au locuit într-o suburbie și au petrecut o săptămână "ca o familie germană". Gazdele le-au recomandat mai multe lacuri de la marginea orașului, pe care le-au vizitat în timpul șederii.

Anul trecut, familia a locuit într-o suburbie din Copenhaga, într-o casă pe care Henry a descris-o drept "foarte scandinavă". Locuința era construită pe un singur nivel și avea puține obiecte.

"Ne-au lăsat și mai multe biciclete electrice. Am mers cu bicicleta până la plajă, am înotat în Marea Baltică și am încercat restaurantele recomandate de ei", a povestit Henry.

Totuși, nu toată lumea se simte confortabil cu ideea ca niște străini să îi folosească locuința. În plus, înainte de sosirea oaspeților, casa trebuie curățată și pregătită.

Persoanele care fac schimb de locuințe trebuie să fie și mai flexibile în alegerea perioadei de vacanță. Potrivit Home Link, membrii trimit, de obicei, între 10 și 15 mesaje înainte de a găsi o ofertă potrivită.

"Rezervările făcute în ultimul moment nu funcționează întotdeauna", spune May Burrough, în vârstă de 38 de ani, director operațional din Londra. Ea a participat la 34 de schimburi de locuințe în ultimii trei ani, prin platforma HomeExchange.

May nu face întotdeauna schimb direct cu o altă familie. Ea își găzduiește oaspeții în apartamentul din centrul Londrei atunci când se află în Franța, unde locuiește partenerul său.

Pentru fiecare perioadă în care își oferă locuința, May primește puncte pe platformă. Acestea pot fi folosite mai târziu pentru a rezerva alte case.

Cum poate fi organizat un schimb de locuințe

Anunțul trebuie să fie clar și să conțină suficiente informații și fotografii atractive ale casei.

Gazdele și oaspeții ar trebui să păstreze legătura înainte și în timpul schimbului. Comunicarea ajută la construirea încrederii și la evitarea neînțelegerilor.

Este recomandat ca gazdele să facă ordine și să elibereze spațiu în dulapuri, sertare și alte locuri pe care oaspeții le vor folosi. De asemenea, este util un ghid cu instrucțiuni despre aparatele din casă, colectarea gunoiului, numerele de urgență și alte informații importante.

Recomandările despre restaurante, magazine și atracții locale îi pot ajuta pe oaspeți să se bucure mai mult de vacanță.

Obiectele de valoare ar trebui păstrate într-un loc sigur, pentru a nu fi deteriorate sau pierdute.

Înainte de schimb, proprietarii trebuie să verifice dacă asigurarea locuinței acoperă eventualele probleme produse în timpul șederii oaspeților.

May estimează că a economisit între 5.000 și 8.000 de lire sterline prin schimburile de locuințe făcute în locuri precum Barcelona și Alpii Elvețieni.

Ea spune că îi place sentimentul de comunitate creat de această formă de călătorie. A avut o singură experiență mai puțin plăcută, când a crezut că rezervase un apartament întreg, dar a descoperit că era vorba doar despre o cameră într-o locuință împărțită cu alte persoane.

Înainte de sosirea oaspeților, May își curăță apartamentul și eliberează puțin spațiu în dulap. "Le ofer lenjerie de pat și prosoape curate. Obiectele de valoare le țin încuiate", a spus ea.

Principalele platforme de schimb de locuințe își verifică membrii și le permit acestora să lase recenzii după fiecare experiență.

Asociația Asigurătorilor Britanici le recomandă însă proprietarilor să verifice dacă asigurarea casei și a bunurilor îi protejează atunci când găzduiesc alte persoane.

Cei care locuiesc în casa altcuiva ar trebui să verifice și asigurarea de călătorie, pentru a vedea dacă aceasta acoperă eventualele pagube produse din greșeală.

Petra Novak folosește platforma Kindred și spune că protecția oferită de site a acoperit pagubele în puținele situații în care ceva s-a stricat în apartamentul său din Londra.

Petra are 34 de ani, lucrează de la distanță din mai multe țări europene și estimează că a economisit între 18.000 și 20.000 de lire sterline prin schimburile de locuințe.

Ea recunoaște că, la început, a avut emoții când s-a gândit că niște persoane necunoscute vor locui în casa ei. Totuși, spune că nu a avut până acum nicio experiență neplăcută.

Pentru mai multă siguranță, Petra verifică uneori profilurile de pe rețelele sociale ale viitorilor oaspeți. Ea crede că o prezentare personală ajută la construirea încrederii. "Îmi place când cineva trimite cererea de rezervare împreună cu un mesaj frumos, în care spune cine este și de ce vrea să viziteze Londra", a explicat Petra.