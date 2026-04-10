„Ne vedem la Phenian”. Cum își împinge Rusia cetățenii să îmbrățișeze Coreea de Nord

Pe măsură ce războiul din Ucraina îi adâncește izolarea față de Occident, Rusia face eforturi tot mai vizibile pentru a-și apropia cetățenii de unul dintre cele mai închise regimuri din lume – Coreea de Nord. Expoziții de artă, restaurante, tabere pentru copii, schimburi universitare și ode închinate lui Kim Jong-un compun, împreună, o campanie a Kremlinului care pare deja să dea roade: dacă în 2021 doar 3% dintre ruși vedeau Coreea de Nord ca pe o țară prietenoasă, în 2025 aproape o treime o consideră printre cei mai apropiați aliați ai Moscovei, scrie The New York Times.

Anastasia Rusanova a început să învețe coreeană la 13 ani, atrasă de K-pop și de serialele de televiziune care au transformat Coreea de Sud într-o putere culturală. Acum studentă la o universitate din Moscova, speră să-și transforme pasiunea într-o carieră.

Doar că, într-o întorsătură care reflectă schimbarea radicală a relațiilor globale ale Rusiei de la invadarea Ucrainei în 2022, Rusanova crede acum că viitorul ei profesional ar putea fi legat mai degrabă de Coreea de Nord decât de vecinul ei sudic.

„Țara noastră își îmbunătățește relațiile cu Coreea de Nord”, spune Rusanova, în vârstă de 21 de ani, într-un interviu acordat la scurt timp după ce s-a întors din statul est-asiatic, ca parte a unui program de schimb. „Iar pentru mine, în ceea ce privește avansarea în carieră în Rusia, Coreea de Nord pare mai promițătoare”.

Coreea de Nord – un stat totalitar pe care lumea îl asociază cel mai des cu foamete, abuzuri ale drepturilor omului și amenințări nucleare – are o economie de cincizeci de ori mai mică decât cea a Coreei de Sud. Guvernul rus vede însă în acest stat multe lucruri care îi plac și depune eforturi pentru a cultiva sentimente calde față de Coreea de Nord în rândul propriei populații.

Pe măsură ce războiul din Ucraina a accentuat izolarea Rusiei față de Occident, Kremlinul s-a întors spre est, către state autoritare cu vederi similare, precum China și Coreea de Nord, care se văd pe ele însele drept contestatari ai unei ordini internaționale conduse de Statele Unite.

Phenianul, aflat în mare nevoie de aliați și de noi surse de ajutor, comerț și tehnologie militară, a oferit un sprijin esențial Moscovei în război. A trimis mii de soldați să lupte în regiunea Kursk din vestul Rusiei, ale cărei părți au fost ocupate de forțele ucrainene în 2024 și 2025.

Trimite, de asemenea, muncitori de care Rusia are nevoie pe măsură ce își pierde bărbații apți de muncă în război și prin emigrare. Potrivit unei estimări prezentate de oficiali ai serviciilor de informații sud-coreene parlamentarilor de la Seul, până la 15.000 de nord-coreeni munceau în Rusia anul trecut.

Liderii Coreei de Nord „încercaseră timp de decenii să apropie Rusia, înainte de a reuși în cele din urmă”, spune Fiodor Tertitsky, profesor de origine rusă la Universitatea Korea din Seul, specializat în Coreea de Nord. „Înțeleg că vor fi inutili pentru Moscova odată ce se va încheia războiul și par să încerce să profite de moment cu tot ce le stă în putință”.

Pentru Moscova, „relația se construiește pe un fapt simplu: Putin are nevoie de muniție pentru războiul lui. Tot restul este secundar”, a adăugat acesta, referindu-se la președintele Vladimir V. Putin.

În efortul de a construi legături culturale și de a cimenta un parteneriat pe termen lung, Moscova promovează expoziții de artă nord-coreeană, turismul în statul ermetic și schimburi academice – toate menite să prezinte Coreea de Nord într-o lumină pozitivă.

Toamna trecută, Muzeul Național de Artă Decorativă din Moscova a găzduit o expoziție de mare anvergură, „Arta R.P.D.C.: țara unui mare popor”, cu picturi de război și lucrări în stilul realismului socialist din Coreea de Nord – denumirea oficială a statului fiind Republica Populară Democrată Coreeană. La eveniment au participat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei K. Șoigu, precum și miniștrii culturii din Rusia și din Coreea de Nord.

Alți înalți oficiali ruși au sunat ca niște adevărați ambasadori ai biroului de turism nord-coreean, vorbind în termeni elogioși despre frumusețile verii din această țară.

„Am fost acolo chiar de curând, anul trecut – am fost la noua stațiune Wonsan, pe care le-o recomand tuturor să o viziteze”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei V. Lavrov, în fața camerei inferioare a Parlamentului în luna februarie, referindu-se la o stațiune de pe litoral pe care Coreea de Nord a deschis-o anul trecut, în speranța de a câștiga valută. „Ni s-a spus că turiștii ruși vor fi prioritatea principală în această stațiune minunată. Marea este superbă, iar facilitățile sunt excelente”.

Nici capitala nord-coreeană nu trebuie ratată, a continuat Lavrov. Phenianul „arată tot mai bine” cu fiecare an, a spus el, în ciuda sancțiunilor internaționale care au devastat economia nord-coreeană.

Unele dintre cele mai apreciate ansambluri de balet, muzică populară și coruri din Rusia au susținut spectacole la Phenian. La fel a făcut și un cântăreț pop ultranaționalist, blond platinat, care are admiratori importanți la Kremlin. Cântărețul, cunoscut sub numele de Shaman, a cântat anul trecut în fața dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, lansând cu acea ocazie o odă specială dedicată acestuia.

„Tovarășe Kim Jong-un, tovarășe Kim Jong-un, el conduce națiunea înainte”, a cântat Shaman. „Și pe drumul lui, fără să privească înapoi, poporul mărșăluiește alături”.

Și pe terenul gastronomiei se construiesc punți. La Moscova s-au deschis restaurante nord-coreene, printre care unul numit Synri, adică „Victoria”, pe Tverskaia, un bulevard larg care duce către Kremlin. Oficiali de top precum Leonid Slutski, liderul Partidului Liberal-Democrat din Rusia, au participat la deschiderea festivă din noiembrie.

Când am vizitat restaurantul luna trecută, chelnerițele serveau preparate dintr-un meniu care includea un platou cu homar, tăiței reci de hrișcă în stil Phenian și soju, băutura națională a Coreei. Un pianist îmbrăcat în haine tradiționale cânta „Wind Beneath My Wings”.

În multe cazuri, demersul pentru o apropiere culturală mai profundă se împletește cu teme mai dure ale sacrificiului militar comun.

„Umăr la umăr”, o expoziție găzduită de Muzeul Victoriei din Moscova, include scrisori de la soldați nord-coreeni pătate cu sânge. Mai expune și picturi ornamentale care înfățișează trupe ruse și nord-coreene umăr la umăr în luptă, precum și echipamente din epoca Războiului din Coreea, când Uniunea Sovietică sprijinea forțele comuniste loiale lui Kim Ir-sen, bunicul lui Kim Jong-un.

Expoziția, ca multe altele, a fost comandată de la vârf. Ivan S. Koligaev, directorul adjunct al muzeului, a declarat într-un interviu că expoziția a fost „realizată de noi la indicația Ministerului Culturii și a guvernului”.

Nu toate eforturile guvernului rus de a promova Coreea de Nord prind. Biblioteca Națională din Sankt Petersburg are o expoziție care prezintă cărți de Kim Ir-sen și fotografii de familie. Când am întrebat angajații bibliotecii, aceștia păreau să nu știe nimic despre acest spațiu, amplasat central, la unul dintre etajele superioare – cu luminile stinse.

Per ansamblu însă, campania Kremlinului pare să dea roade. În 2021, înainte de războiul din Ucraina, 3% dintre ruși spuneau că privesc Coreea de Nord ca pe o țară prietenoasă, potrivit unui sondaj realizat de Centrul independent Levada. Până în 2025, aproape o treime dintre respondenți enumerau Coreea de Nord printre cei mai apropiați aliați ai Rusiei.

„Într-un regim semi-totalitar precum cel al lui Putin, foarte multe depind de stat, iar majoritatea ascultătoare acceptă opinia statului ca pe ceva de la sine înțeles și ca pe un ghid de acțiune”, spune Andrei Kolesnikov, jurnalist din Moscova.

Pentru cei mai mulți oameni, a călători în Coreea de Nord este „o experiență exotică”, a adăugat el, „dar, în mai mare măsură, este o chestiune de sprijin simbolic pentru «aliații» noștri”.

Anul trecut, rușii au făcut aproape 10.000 de călătorii în Coreea de Nord – un record, potrivit datelor poliției de frontieră ruse. Zborurile directe între Moscova și Phenian au început în iulie. (De trei ori mai mulți ruși au călătorit, în 2025, în Coreea de Sud.)

În ultimele două veri, Rusia a trimis zeci, ba chiar sute de copii – inclusiv unii din teritoriile ucrainene ocupate – la tabăra internațională pentru copii Songdowon din Wonsan.

Rusanova, studenta care a început să învețe coreeana la 13 ani, spune că în Rusia există acum mai multe oportunități de a învăța despre Coreea de Nord.

Universitățile din Moscova au găzduit prelegeri despre Juche, ideologia de stat nord-coreeană bazată pe autosuficiență, iar prelegeri similare au loc și în alte orașe. Treizeci de universități rusești au semnat acorduri de cooperare cu instituții nord-coreene.

În timpul interviului, Rusanova mi-a arătat fotografii cu coreenii pe care i-a întâlnit în timpul programului de schimb. S-a plâns că nu poate ține legătura cu ei pentru că internetul nord-coreean este închis față de restul lumii. (Rusia, deși se îndreaptă în aceeași direcție, nu a ajuns încă la izolarea totală a Coreei de Nord.)

„E foarte diferit de Rusia, dar atmosfera nu părea a fi a unei alte țări”, a spus ea. „Adică, vezi semne în coreeană, sloganuri, toate alea, da. Dar în rest, atunci când interacționezi cu oamenii, pur și simplu, sunt și ei ca tine”.