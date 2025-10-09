O insulă scoțiană pitorească tocmai a fost scoasă la vânzare și costă cât un apartament. Are 28 de hectare și propria colonie de foci

1 minut de citit Publicat la 07:00 09 Oct 2025 Modificat la 07:00 09 Oct 2025

Insula scoțiană Gasker a fost scoasă la vânzare cu 120.000 de lire sterline FOTO: Galbraith

Pe piața imobiliară a apărut o oportunitate rară, o insulă privată, extrem de pitorească, fiind scoasă la vânzare la prețul unui apartament.

Insula scoțiană Gasker, situată în apropierea coastei Insulelor Exterioare Hebride, costă doar 120.000 de lire sterline, adică 138.000 de euro, adică prețul unui apartament mediu în București, potrivit anunțului de vânzare postat de agenția Galbraith.

› Vezi galeria foto ‹

Insula are o suprafață de 28 de hectare, coasta este stâncoasă, dramatică, are câmpii verzi, lacuri cu apă dulce și chiar propria colonie de foci.

Nu există nicio locuință pe insulă, electricitate sau apă curgătoare, ci doar un far mic, fără personal, care este operat de Consiliul Farurilor de Nord.

Insula este izolată, fiind situată la aproximativ 8 kilometri de cea mai apropiată zonă locuită și la 100 de kilometri de cea mai apropiată gară și dificil de accesat din cauza mareelor schimbătoare.

Totuși, agenții imobiliari care au preluat vânzarea consideră că este o ocazie de a crea un „refugiu cu adevărat unic”, poate cu o cabană pentru care este nevoie de autorizație de construire.

Perfectă pentru introvertiți, aventurieri sau cei care sunt gata să se deconecteze complet.